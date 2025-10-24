Ciclismo regressa ao concelho de Anadia este fim de semana

Velódromo Nacional de Sangalhos, as pistas de BMX, em Sangalhos e de XCO na Curia, recebem 4.º Encontro Regional da Juventude 2025.

O Velódromo Nacional de Sangalhos, as pistas de BMX, em Sangalhos, e de XCO, na Curia, recebem este fim de semana, 25 e 26 de outubro, o 4.º Encontro Regional da Juventude 2025 (Ciclismo sub-15).

O evento desportivo conta com a presença de 11 clubes: Altimetria Associação Desportiva, Associação Extremosul, Centro Ciclismo de Loulé, Clube BTT Terra de Loulé, Clube Bicross de Portimão, Clube XELB, Sociedade Recreativa Almancilense, Race Spirit e Tic Tac Associação Desportiva Mexilhoeirense (Associação de Ciclismo do Algarve), Cantanhede Cycling e Somamaratonas (Associação Ciclismo da Beira Litoral).

O encontro tem como objetivos proporcionar novas experiências nas diferentes vertentes do ciclismo (Estrada, Pista, BTT e BMX); promover valores como amizade, companheirismo e espírito de equipa; e inspirar os jovens através do contacto com atletas de seleções nacionais e treinadores especializados.