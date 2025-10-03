Feiras d’Outono animam o fim de semana em Cantanhede

As Feiras d’Outono decorrem de 3 a 5 de outubro, com mais uma edição da Feira de Reduções, da Feira do Mel e do Artesanato e da Feira de Velharias e Antiguidades, na Praça Marquês de Marialva.

Numa organização entre o Município de Cantanhede e a Associação Empresarial de Cantanhede (AEC), com apoio da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, o evento conta com a participação de mais de duas dezenas de entidades comerciais.

Este conjunto de ações tem como horário previsto para sexta-feira, dia 3, das 18h às 22h, sábado, dia 4, das 10h às 20h, e domingo, dia 5, das 10h às 20h, num espaço em que os visitantes podem adquirir, a preços apelativos, vários artigos de vestuário, calçado, bijutaria, artigos para lar, doçaria, entre outros.

Os artigos para venda vão ter grandes descontos, pelo que o consumidor tem a possibilidade de os adquirir com excelente relação qualidade/preço. Os empresários aproveitam, nesta altura, para escoarem o stock já fora do período de saldos.

Além da exposição e venda deste género de produtos, vai decorrer a Feira do Artesanato, atividade que prevê uma vertente direcionada para a comercialização de produtos manufaturados, contando para o efeito com a participação de vários artesãos do concelho.

A Feira contempla também a apresentação e comercialização de outros produtos endógenos como o mel, licores, jeropiga, doçaria, bolos, pão e vinho.

Já na Feira de Velharias e Antiguidades, no dia 5 de outubro, os aficionados por antiguidades e peças colecionáveis poderão visitar e alargar o seu espólio.