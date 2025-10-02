Assine já
2 de Outubro de 2025

Floresta em Anadia vai ter vigilância móvel até 15 de outubro

As ações de vigilância móvel da floresta nas manchas florestais localizadas nas freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros foram prolongadas até 15 de outubro, face às condições meteorológicas adversas previstas para este mês. A deliberação foi tomada pela Câmara Municipal de Anadia, na sua última reunião de executivo, no passado dia 1 de outubro.

Recorde-se que a vigilância está a ser realizada, desde o passado dia 1 de julho, pela Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, a Associação de Voluntários de Ferreiros e a Associação Cultural e Recreativa de Algeriz, em coordenação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), os Bombeiros Voluntários de Anadia, o Coordenador Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Anadia.

De sublinhar ainda que a vigilância da floresta do concelho é ainda complementada com o posto de vigia do Moinho do Pisco, na freguesia de Avelãs de Cima, que se encontra ativo, desde o passado mês de maio, funcionando 24 horas por dia, até ao final do mês de outubro. De referir que este posto integra a rede primária da Rede Nacional de Postos de Vigia.

Pretende-se, desta forma, proteger a mancha florestal do concelho com grande expressão na economia local, bem como dar mais tranquilidade às populações mais isoladas que vivem em redor da mesma.

