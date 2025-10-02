Floresta em Anadia vai ter vigilância móvel até 15 de outubro

As ações de vigilância móvel da floresta nas manchas florestais localizadas nas freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros foram prolongadas até 15 de outubro, face às condições meteorológicas adversas previstas para este mês. A deliberação foi tomada pela Câmara Municipal de Anadia, na sua última reunião de executivo, no passado dia 1 de outubro.

Recorde-se que a vigilância está a ser realizada, desde o passado dia 1 de julho, pela Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, a Associação de Voluntários de Ferreiros e a Associação Cultural e Recreativa de Algeriz, em coordenação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), os Bombeiros Voluntários de Anadia, o Coordenador Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Anadia.

De sublinhar ainda que a vigilância da floresta do concelho é ainda complementada com o posto de vigia do Moinho do Pisco, na freguesia de Avelãs de Cima, que se encontra ativo, desde o passado mês de maio, funcionando 24 horas por dia, até ao final do mês de outubro. De referir que este posto integra a rede primária da Rede Nacional de Postos de Vigia.

Pretende-se, desta forma, proteger a mancha florestal do concelho com grande expressão na economia local, bem como dar mais tranquilidade às populações mais isoladas que vivem em redor da mesma.