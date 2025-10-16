Horóscopo – Semana 42 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Evite constipar-se. Agasalhe-se. Dinheiro: Analise as suas finanças e procure forma de rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança!

Touro

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure abrir o seu coração. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida!

Gémeos

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Procure fazer uma surpresa à sua cara-metade criando um ambiente romântico. Saúde: Deve descansar um pouco mais.

Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

Pensamento positivo: procuro ser compreensivo com todas as pessoas que me rodeiam.

Caranguejo

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Período favorável ao romance. Poderá conhecer online uma pessoa que se tornará importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Pensamento positivo: O Amor invade o meu coração.

Leão

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo. Seja solidário com quem solicitar o seu apoio. Saúde: Procure cultivar o otimismo, e a sua saúde estará estável. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Não desista dos seus objetivos. Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28. Pensamento positivo: Eu sei que posso mudar a minha vida.

Virgem

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: O pessimismo e a falta de confiança não favorecem a realização pessoal nem a vida de casal. Saúde: Descanse o máximo que puder. Dinheiro: Ponha em marcha um projeto muito importante para a sua carreira profissional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17. Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me aconteça o melhor!

Balança

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Poderá sentir crescer dentro de si uma paixão arrebatadora, mas não se precipite. Saúde: Cuidado com aquilo que come, pode pôr em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal-intencionado, sendo honesto e consciente das suas capacidades.

Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10. Pensamento positivo: Eu tenho força mesmo nos momentos mais difíceis!

Escorpião

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo. Motivará as pessoas que estão ao seu redor. Saúde: Terá maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderá ter de enfrentar alguns problemas. Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos da melhor maneira. Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9. Pensamento positivo: Eu acredito que todos os desgostos são passageiros, e todos os problemas têm solução.

Sagitário

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Faça refeições ligeiras. Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22. Pensamento positivo: O Amor enche de alegria o meu coração!

Capricórnio

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Cultive a sua autoestima. Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá melhores resultados.

Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4. Pensamento positivo: Vivo de acordo com a minha consciência.

Aquário

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Semana favorável. Organize convívios com os seus amigos. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir. Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3. Pensamento positivo: O meu único Juiz é Deus.

Peixes

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. Saúde: Cuide da sua alimentação com mais rigor. Dinheiro: Estará financeiramente estável. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3. Pensamento positivo: Esforço-me por dar o meu melhor todos os dias.

