Horóscopo – Semana 43 de 2025

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível que retome o contacto com um amigo muito chegado que já não vê há algum tempo e que recordem bons momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se demasiado com problemas do dia-a-dia. Dinheiro: É possível que durante esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.

Touro

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça online uma pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.

Dinheiro: Os projetos que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1. Pensamento positivo: Estou atento a tudo o que se passa à minha volta.

Gémeos

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua disponibilidade para descansar. Cuidado com as correntes de ar.

Dinheiro: Não haverá grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em coisas que não lhe fazem mesmo falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5. Pensamento positivo: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos.

Caranguejo

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua família necessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo.

Leão

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus sentimentos. Podem ocorrer mudanças no seu relacionamento.

Saúde: É provável que se sinta um pouco indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não lhe dizem respeito a si. Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais em si. Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

Pensamento positivo: Eu sei que mereço ser feliz.

Virgem

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Durante esta semana vai conseguir pôr as suas ideias e sentimentos no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e evite exceder-se. Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo.

Balança

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite ser frio com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Evite problemas digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não efetue gastos supérfluos. Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40. Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.

Escorpião

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Tenha calma e evite atitudes precipitadas. Pense bem antes de falar. Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a nível de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá dar-lhe alento. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22. Pensamento positivo: Vivo cada momento com felicidade.

Sagitário

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Colabore em atividades familiares. Pense mais no bem-estar geral. Saúde: Seja mais cuidadoso com o sistema gástrico. Evite situações de stress. Dinheiro: Não se deixe intimidar por ameaças infundadas de um colega. Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1. Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece!

Capricórnio

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser marcada por muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas.

Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta ao seu chefe.

Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus!

Aquário

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.

Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o seu par, você está mais sensível. Saúde: Possíveis problemas ao nível ocular. Descanse mais. Dinheiro: Não se esperam alterações significativas. Saiba resolver situações complicadas. Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1. Pensamento positivo: O meu coração está disponível para o Amor.

Peixes

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-metade. Cuidado com falsos amigos.Saúde: Imponha mais disciplina a si próprio. Atenção aos excessos. Dinheiro: Período favorável. O seu poder financeiro estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13. Pensamento positivo: Eu venço os meus medos!

