Marcas e logotipos: o que são e como se protegem?

Os negócios – especialmente as novas formas de negócio – exigem afirmar-se no mercado, muitas vezes através de uma marca e/ou logotipo. Mas, afinal, o que são estas realidades?



Em Portugal, a proteção de marcas e logotipos é regulada pelo Código da Propriedade Industrial (CPI), que regula criações intelectuais ligadas à indústria e ao comércio no geral.



A marca é um sinal representável graficamente ou por outro meio adequado, que permite identificar claramente o objeto da proteção. Ou seja, a marca distingue os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras entidades/empresas.



Por sua vez, o logotipo, embora também seja um sinal distintivo, não diferencia produtos ou serviços específicos, mas identifica a própria empresa, funcionando como sinal corporativo e institucional.



Em suma, enquanto a marca aponta para o que a empresa oferece, o logotipo identifica quem a empresa é. Por exemplo, uma empresa pode registar várias marcas para diferentes produtos, mas usar um único logotipo para se identificar.



A proteção de ambos depende, geralmente, do registo junto da entidade competente, conferindo ao titular direito de uso exclusivo e permitindo impedir terceiros de usar sinais idênticos ou semelhantes que gerem confundibilidade no consumidor.



Assim, embora não seja obrigatório, o registo protege tanto os sinais distintivos como o negócio em si.

Concluindo, no ordenamento jurídico português, marcas e logotipos garantem distintividade e segurança no comércio, mas diferem: a marca protege produtos ou serviços; o logotipo protege a identidade da empresa.



Juntos, são instrumentos essenciais de concorrência leal, fidelização e criação de valor económico, fortalecendo a confiança do consumidor e a posição da empresa no mercado. Ou seja, as marcas e os logótipos são ativos que concentram e acrescentam identidade e valor a um negócio, pelo que o registo afigura-se como um passo essencial para garantir segurança, exclusividade e reconhecimento no mercado.

