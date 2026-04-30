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Redação

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30 de Abril de 2026 10:57

Consultório jurídico

O que é “quishing”?

Filipa Azevedo & Sandra Marisa Queiroz
Sociedade de Advogados, SP, RL

“Quishing” é uma forma de fraude digital que combina QR codes com técnicas de phishing. O utilizador digitaliza um código aparentemente legítimo, é redirecionado para um site falso e acaba por fornecer dados sensíveis, autorizar pagamentos ou instalar software malicioso.

“Quishing” é uma forma de fraude digital que combina QR codes com técnicas de phishing. O utilizador digitaliza um código aparentemente legítimo, é redirecionado para um site falso e acaba por fornecer dados sensíveis, autorizar pagamentos ou instalar software malicioso.

O “quishing” é um crime autónomo em Portugal?
Não. O “quishing” não está tipificado como crime autónomo. Trata-se de um método de execução que pode enquadrar vários crimes já previstos na lei.

Que crimes podem estar em causa?
Dependendo da situação, o “quishing” pode configurar:

  • Burla informática (artigo 221.º do Código Penal), se houver manipulação de sistemas para obter enriquecimento ilegítimo.
  • Abuso de dispositivo ou dados de pagamento (artigo 225.º do Código Penal), quando são usados dados bancários obtidos fraudulentamente.
  • Crimes previstos na Lei do Cibercrime, como:
  • acesso ilegítimo
  • falsidade informática
  • dano relativo a programas ou dados

E se estiverem envolvidos dados pessoais?
Nesse caso, aplica-se o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD):

  • Se houver violação de dados com risco para os titulares, deve ser feita notificação à autoridade de controlo em até 72 horas.
  • A omissão dessa notificação pode resultar em coimas significativas.

Um QR code é perigoso?
Por si só, não. O risco está no conteúdo para o qual direciona. Um QR code pode esconder links maliciosos que simulam entidades legítimas.

Sublinhamos que a informação constante da presente rúbrica é prestada de forma geral e abstrata, tratando-se de texto meramente informativo, que não se integra na prestação de serviços de consultadoria jurídica, pelo que não constitui qualquer garantia nem dispensa a consulta de Advogado ou outro profissional qualificado na área jurídica.

advogados , consultorio juridico , crimes , phishing , QR codes , Quishing