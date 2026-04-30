O que é “quishing”?

“Quishing” é uma forma de fraude digital que combina QR codes com técnicas de phishing. O utilizador digitaliza um código aparentemente legítimo, é redirecionado para um site falso e acaba por fornecer dados sensíveis, autorizar pagamentos ou instalar software malicioso.

“Quishing” é uma forma de fraude digital que combina QR codes com técnicas de phishing. O utilizador digitaliza um código aparentemente legítimo, é redirecionado para um site falso e acaba por fornecer dados sensíveis, autorizar pagamentos ou instalar software malicioso.

O “quishing” é um crime autónomo em Portugal?

Não. O “quishing” não está tipificado como crime autónomo. Trata-se de um método de execução que pode enquadrar vários crimes já previstos na lei.

Que crimes podem estar em causa?

Dependendo da situação, o “quishing” pode configurar:

Burla informática (artigo 221.º do Código Penal), se houver manipulação de sistemas para obter enriquecimento ilegítimo.

Abuso de dispositivo ou dados de pagamento (artigo 225.º do Código Penal), quando são usados dados bancários obtidos fraudulentamente.

Crimes previstos na Lei do Cibercrime, como:

acesso ilegítimo

falsidade informática

dano relativo a programas ou dados

E se estiverem envolvidos dados pessoais?

Nesse caso, aplica-se o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD):

Se houver violação de dados com risco para os titulares, deve ser feita notificação à autoridade de controlo em até 72 horas.

A omissão dessa notificação pode resultar em coimas significativas.

Um QR code é perigoso?

Por si só, não. O risco está no conteúdo para o qual direciona. Um QR code pode esconder links maliciosos que simulam entidades legítimas.

Sublinhamos que a informação constante da presente rúbrica é prestada de forma geral e abstrata, tratando-se de texto meramente informativo, que não se integra na prestação de serviços de consultadoria jurídica, pelo que não constitui qualquer garantia nem dispensa a consulta de Advogado ou outro profissional qualificado na área jurídica.