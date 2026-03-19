Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: uma variável na gestão de risco das empresas

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo deixaram há muito de ser temas exclusivos do sistema financeiro. Hoje, representam riscos e obrigações transversais que afetam empresas de vários setores

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo deixaram há muito de ser temas exclusivos do sistema financeiro. Hoje, representam riscos e obrigações transversais que afetam empresas de vários setores, com impacto direto na reputação, na fiscalização, no cumprimento normativo e até na continuidade do negócio.



Em termos simples, o branqueamento de capitais consiste no processo de “dar uma aparência legal” a fundos cuja origem é ilícita; enquanto o financiamento do terrorismo envolve a aplicação de fundos (lícitos ou ilícitos) no apoio a atividades terroristas. Não obstante sejam conceitos distintos, a verdade é que não raras vezes estão interligados, sendo, por isso, combatidos com base num quadro legal comum que impõe deveres preventivos às entidades obrigadas.



Para as empresas, o cumprimento destas obrigações, além de resultar de uma imposição legal, é um verdadeiro instrumento de gestão de risco. A adoção de mecanismos eficazes de prevenção permite reduzir a exposição a sanções por incumprimento da legislação em vigor nesta matéria, evitar danos reputacionais e reforçar a confiança de clientes, parceiros e investidores. Entre os principais deveres legais destacam-se a identificação e verificação de clientes, a avaliação de risco, o dever de diligência reforçada em situações de maior risco, a conservação de documentos e a comunicação de operações suspeitas às autoridades competentes. A par disso, assume especial relevância a implementação de políticas internas, formação de colaboradores e designação de um responsável pelo cumprimento normativo.



Importa sublinhar que o risco não é estático – a globalização e a digitalização, potenciando negócios à distância e internacionais, criam desafios e exigem uma abordagem dinâmica, proporcional e adequada. Cada empresa deve conhecer o seu perfil de risco e ajustar os seus procedimentos em conformidade.

Ignorar este tema pode traduzir-se não só em custos elevados, como em riscos evitáveis. Mais do que evitar coimas ou sanções resultantes de incumprimentos em sede de fiscalização, investir em sistemas de prevenção é investir na credibilidade e resiliência da organização.

Num contexto regulatório cada vez mais exigente, em que a transparência e a integridade são cada vez mais valorizadas, o cumprimento das regras de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo é, também, uma vantagem competitiva, pois antecipar riscos é essencial.

Em suma, prevenir não é apenas uma obrigação legal – é uma decisão estratégica.

Ressalva: este conteúdo é informativo, não é aconselhamento jurídico; é genérico e não dispensa consulta profissional; não atue apenas com base no seu teor.