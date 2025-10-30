Mealhada: Apresentação de livro de Júlio Machado Vaz adiada

A iniciativa “Palavra de Autor – Ciclo de Conversas com Escritores”, que se realizaria amanhã, dia 31 de outubro, com o escritor Júlio Machado Vaz, na Biblioteca Municipal da Mealhada, foi cancelada devido a problemas de saúde do escritor, avança o Município da Mealhada em nota enviada à redação onde refere “aguardar disponibilidade do escritor para nova data”.

No seu novo livro, “Outonocer”, Júlio Machado Vaz, que nos habituámos a ouvir falar de amor, brinda os leitores com uma reflexão que parte do envelhecimento e do medo que este provoca.

O médico psiquiatra convida o leitor a olhar para dentro, olhar o amor, nas suas mais diversas formas, que vence o medo, como um lembrete de que o outono chega depressa e é urgente viver todas as estações. Um livro escrito em tom confessional, que combina a poesia e a lucidez, a introspeção e a partilha.

“Palavra de Autor – Ciclo de Conversas com Escritores” é uma iniciativa bimensal, promovida pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que visa proporcionar aos leitores momentos de aproximação e convívio com escritores portugueses. Nesta já participaram autores como José Milhazes, Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Chagas Freitas, António Breda de Carvalho, Isabel Lemos ou Fátima Lopes.