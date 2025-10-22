Vinhos da Bairrada arrecadam seis prémios no concurso “Escolha da Imprensa”

Prémios fora atribuídos durante mais uma edição do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores 2025 que decorreu de 18 a 20 de outubro na FIL, em Lisboa.

De 18 a 20 de outubro, decorreu na FIL – no Parque das Nações, em Lisboa, mais uma edição do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores 2025 que voltou a entregar os prémios relativos ao concurso de vinhos “Escolha da Imprensa”. Para a região da Bairrada vieram seis prémios.

Uma vez mais, jornalistas e críticos reconheceram os vinhos que se destacaram, tendo a região da Bairrada arrecadado dois Grandes Prémios Escolha da Imprensa e quatro prémios Escolha da Imprensa.

Recorde-se que este concurso está inserido no evento Vinhos & Sabores, organizado pela Vinho Grandes Escolhas. Um concurso único, já que esta revista especializada convida jornalistas de outros órgãos de comunicação social, num total de quase 50 jurados (imprensa, rádio, televisão e media digital), a provarem um conjunto significativo de vinhos produzidos no país (cerca de 600).

Segundo a Grandes Escolhas, o objetivo deste concurso visa alargar o âmbito da sua divulgação a todas as plataformas disponíveis e não fechar a apreciação dos vinhos apenas aos circuitos da crítica especializada.

O evento de três dias foi marcado por provas, masterclasses, showcookings e networking.

Prémios

Dos prémios conquistados por agentes da região da Bairrada, destacamos, na categoria dos Espumantes, o Grande Prémio “A Escolha da Imprensa” 2025 arrecadado pelo espumante Caves São João – Homenagem a Luiz Costa. Um espumante branco 2018, produzido pelas Caves São João.

Para a Bairrada veio ainda outro Grande Prémio, mas na categoria dos Rosés. Foi para Cantanhede, mais concretamente para o vinho Marquês de Marialva Bairrada Baga Grande Reserva 2021, da Adega de Cantanhede, que conquistou ainda mais duas distinções: Prémio “A Escolha da Imprensa” 2025 com o espumante Marquês de Marialva Bairrada Baga Cuvée Bland de Noirs branco 2015 e o Prémio “A Escolha da Imprensa” 2025, para o vinho tinto Marquês de Marialva Bairrada Grande Reserva 2017.

Também o produtor de Oliveira do Bairro, Arsélio Manuel de Oliveira Domingues Canas, da Mamarrosa, arrecadou o Prémio “A Escolha da Imprensa 2025” com o espumante Os Três Canas Bairrada Reserva branco 2022.

Já na categoria dos brancos, foi distinguido com o Prémio “A Escolha da Imprensa” 2025, o vinho Aleixo Bairrada Superior 1996, da Real Cave do Cedro (Poutena – Vilarinho do Bairro).