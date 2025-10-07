Workshop “Saúde Mental e Gestão Emocional” na Biblioteca Municipal de Anadia

O workshop é gratuito e tem uma duração de cerca de duas horas.

A Biblioteca Municipal de Anadia promove, no próximo dia 11 de outubro, das 14h30 às 16h30, um workshop sobre “Saúde Mental e Gestão Emocional”, orientado por Ana Teresa Almeida, da Escola das Emoções.

O workshop, com a duração de cerca de duas horas, tem como objetivos conhecer a neurofisiologia das emoções; identificar e reconhecer as emoções base; e identificar estratégias para a regulação emocional. Tem como público-alvo pais, mães, cuidadores(as), professores(as), educadores(as) e outros(as) profissionais que trabalhem com crianças.

A Escola das Emoções nasceu em março de 2014, fruto da vontade de alguns pais e técnicos em trabalhar para o crescimento emocional da sociedade. Tem por objetivo informar e divulgar a importância da educação emocional nas crianças, famílias, organizações e em cada indivíduo.

Pretende promover a educação emocional com o intuito de atingir o desenvolvimento social e emocional das crianças/jovens, famílias e do indivíduo através do conhecimento do corpo, mente e da origem das emoções.

A participação no workshop é gratuita, mas de inscrição obrigatória até ao dia 9 de outubro, pelo telefone 231 519 090 ou na Biblioteca Municipal de Anadia.