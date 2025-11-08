Centro de Estágios do Luso vai ser reabilitado

Empreitada de impermeabilização da cobertura visa garantir a conservação, reabilitação e reforço da proteção das infraestruturas desportivas e de apoio existentes.

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião de executivo realizada no dia 3 de novembro, o lançamento do concurso para a Impermeabilização da Cobertura do Centro de Estágios do Luso.

A empreitada de impermeabilização da Cobertura do Centro de Estágios do Luso visa garantir a conservação, reabilitação e reforço da proteção das infraestruturas desportivas e de apoio existentes, através da execução de trabalhos de impermeabilização, reabilitação de revestimentos e substituição de elementos degradados no Centro de Estágios do Luso, nos Campos de Ténis do Luso e no antigo PT do Campo de Futebol do Luso.

O preço base do concurso é de 175 mil euros (IVA) e o prazo de execução é de três meses.

Este é um equipamento vocacionado para a alta competição, que recebe, constantemente, equipas e seleções em estágios nas mais diversas modalidades.

Na mesma reunião, o Executivo aprovou um apoio de 8.944,31 euros ao Centro Social e Cultural da Ferraria, na freguesia de Barcouço.

O apoio destina-se a comparticipar as obras para a instalação de uma cozinha. Desde 2024 que a associação iniciou um processo de requalificação e melhoria das condições da sua sede, tendo já concluído a requalificação das instalações sanitárias.

Esta intervenção permitirá ampliar o leque de atividades desenvolvidas, como é o caso do Biofestival, criando melhores condições para a realização de iniciativas culturais, sociais e de solidariedade em benefício da comunidade.

O Executivo aprovou ainda contrato de comodato com a Sociedade Mangueirense- Associação Cultural relativo aos antigos lavadouros da Póvoa da Mealhada. Aquela escola de samba tinha a sede neste edifício até 2020, ano em que um incêndio destruiu o edifício e todo o património da escola.

O Município iniciou obras de reconstrução e ampliação do edifício, que entram agora na reta final e assim que terminadas possibilitarão que a associação regresse à sua sede original.