Colóquio “Um Café com…” reúne três treinadores de renome no Luso

Na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro, às 21h, o Grande Hotel de Luso recebe mais uma edição de “Um Café com…”, um encontro promovido pelo Município da Mealhada, que junta personalidades do desporto para uma conversa descontraída, rica em experiências e olhares sobre o treino, a competição e a formação.

Nesta edição, o evento contará com três oradores de destaque, provenientes de duas gerações distintas do desporto nacional, todos com ligação especial à Mealhada: Rui Vitória, André Lima e João Pereira.

Rui Vitória, treinador de futebol com carreira internacional, abordará o tema “Da formação à competição: em Portugal e no estrangeiro”. Com passagens por clubes como Benfica, Vitória SC, Al Nassr, Spartak Moscovo, Seleção do Egipto e Panathinaikos, Rui Vitória traz uma visão abrangente do futebol nacional e mundial.

André Lima, referência do futsal português enquanto jogador e treinador, apresentará o tema “Da base à elite: construção de talentos no desporto”. Ex-atleta de clubes como Miramar, Caja Segovia e SL Benfica, detém títulos nacionais e internacionais, incluindo a UEFA Futsal Cup conquistada ao serviço do Benfica, enquanto treinador. Atualmente lidera a equipa técnica de juvenis do Domus Nostra, em Mira.

João Pereira, atualmente treinador de futebol e um dos técnicos mais jovens a conquistar um título nacional, falará sobre “Ser treinador na 1.ª Liga”. Com percurso iniciado no Grupo Desportivo da Mealhada, passou pela Académica, Seleção de Moçambique, Amora e Alverca, tendo alcançado a Liga 3, sendo o treinador mais jovem de sempre a conquistar um título. Na temporada passada, conduziu o Casa Pia à melhor época da história do clube.

O evento promete uma noite de partilha, humor e inspiração, num ambiente descontraído que caracteriza o formato “Um Café com…”, já reconhecido pela sua capacidade de aproximar o público de figuras marcantes do desporto.

A entrada é livre, mas sujeita a marcação em bit.ly/cafecomNov25