Macho, porte pequeno/médio, jovem adulto.

O Zé Miguel provavelmente já teve uma família… Não sabemos o seu passado, mas, temos a certeza de que fugiu de casa e perdeu-se, e nunca chegaram a encontrar a sua família.

É um patudo jovem adulto, porte pequeno, muito carismático, animado, desparasitado, vacinado e esterilizado, amoroso e adora uns bons passeios para mostrar o seu belo semblante.

Quem se apaixona por este lindo menino?



Relembramos que os animais não são descartáveis. A decisão de adotar deve ser tomada com toda a responsabilidade.



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448