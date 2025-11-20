Assine já
20 de Novembro de 2025 14:04

Cantinho do animal

Zé Miguel

Macho, porte pequeno/médio, jovem adulto.
O Zé Miguel provavelmente já teve uma família… Não sabemos o seu passado, mas, temos a certeza de que fugiu de casa e perdeu-se, e nunca chegaram a encontrar a sua família.
É um patudo jovem adulto, porte pequeno, muito carismático, animado, desparasitado, vacinado e esterilizado, amoroso e adora uns bons passeios para mostrar o seu belo semblante.
Quem se apaixona por este lindo menino?


Relembramos que os animais não são descartáveis. A decisão de adotar deve ser tomada com toda a responsabilidade.


Contacte o 918570448 para adotar.
Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos
918 570 448

