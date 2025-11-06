Fêmea, Porte médio, 3 anos, desparasitada, vacinada e esterilizada.

A Daisy foi resgatada em bebé da rua. Foi adotada, mas depois de 2 anos, a sua família achou melhor devolvê-la. Procuramos agora um lar que a ame e cuide. É uma cadelinha muito brincalhona, só procura amor, carinho e um abraço bem apertado.

Relembramos que os animais não são descartáveis. A decisão de adotar deve ser tomada com toda a responsabilidade.



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448