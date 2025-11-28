Fluviário é o maior atrativo da “Magia do Natal” na Mealhada

A iluminação de Natal será inaugurada no dia 6 de dezembro, dia que também começa um mês de Rotas dos Presépios e visita à Exposição de Presépios no Museu Militar do Bussaco. As atividades na Tenda de Natal decorrem de 12 a 23 de dezembro.

O maior Fluviário da Europa vai estar, este Natal, na Mealhada, com uma exposição interativa, que apresenta a história dos rios e dá a conhecer diversas espécies de peixes, para ver de 12 a 25 de dezembro. Este é um dos principais atrativos da programação natalícia, apresentada na passada sexta-feira, pelo executivo municipal.

“Queremos, nesta quadra, muito especialmente, dinamizar a economia local, com uma programação diferenciadora”, evidenciou o presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, sublinhando que, mais uma vez, o município dá mostras da sua preocupação com o ambiente. “Nos últimos quatro anos, desenvolvemos muita atividade e iniciativas para a defesa do ambiente e queremos reforçar esse trabalho intenso. Daí esta aposta no Fluviário e na exposição ‘O Fluviário via à escola’, que se enquadra perfeitamente neste momento em que estamos a fazer obras de recuperação do Rio Cértima e das nossas linhas de água”.

A instalação contará com monitores credenciados e atividades diárias, proporcionando uma experiência educativa para todas as idades.

Tenda e Mercadinho de Natal

Num orçamento que ronda os 80 mil euros, a programação de Natal, com epicentro no Jardim Municipal, terá outras atividades (sempre gratuitas, assim como as visitas ao Fluviário), nomeadamente na Tenda de Natal, que acolherá diariamente diferentes propostas de animação (contos, teatro, música, espetáculos de magia, fantoches e apresentações de palhaços).

A par destas atividades, estarão também disponíveis, a Casa do Pai Natal e o Mercadinho de Natal, com artesanato local e produtos regionais.

“Queremos dar relevo ao trabalho das associações, das freguesias, dos artesãos e dos empresários locais, para que a festa seja sentida em todo o concelho. Desta forma, dinamizamos a economia local, mas também captamos mais turistas para o concelho, que se quer festivo e cheio de paz nesta quadra”, disse ainda o autarca mealhadense.

“A Magia do Natal” integra igualmente as Rotas dos Presépios, que poderão ser realizadas a pé ou de carro, com dois percursos distintos, na vila do Luso e no concelho, em geral. “Existem, neste momento, 30 presépios no concelho, mas estamos a incentivar e apelamos a que mais pessoas e mais associações criem um presépio, na sua rua, na sua aldeia”, incentivou o presidente da Câmara.

Associada a estas rotas, encontra-se ainda uma Exposição de Presépios, com 50 presépios do colecionador particular Joaquim Correia, e que pode ser visitada até 6 de janeiro, no Museu Militar do Bussaco.

Nesta edição de Natal, também a iluminação decorativa assume um papel de destaque, “trazendo mais cor, brilho e ambiente festivo às principais ruas, avenidas e espaços públicos da cidade e das freguesias”, realçou António Jorge Franco.

Tradição, participação e identidade

“Este programa foi pensado e desenhado para todos, para quem aqui vive, para quem nos visita, para as famílias, para as crianças e para quem acredita que o Natal é feito de laços, afetos e participação coletiva”, considerou ainda o vereador com o pelouro da Animação e Promoção Municipal.

Para Nuno Veiga, esta “é a oportunidade criada para celebrar a tradição, estimular a participação comunitária e reforçar a identidade cultural do concelho através de inúmeras parcerias com a população, Juntas de freguesia e com o tecido económico, porque queremos um Natal próximo, participado e cheio de significado.”

Tômbola de Natal

À semelhança dos anos anteriores, a tradicional Tômbola de Natal da ACIBA – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, está de regresso. A iniciativa, que terá início a 6 de dezembro e conta com o apoio financeiro da Câmara da Mealhada, procura passar a mensagem aos consumidores de que o comércio local é a melhor opção para as compras de Natal. Os prémios foram reforçados para a presente edição.

Programa completo

12 de dezembro

Tenda Natal

14h00 – SOS Natal – Teatro Infantil – Caixa de Palco

13 de dezembro

15h30 – Quebra Nozes Teatro Infantil – ADN de Palco

14h30>17h – Atividades Vila Mirim ACB na Tenda – Workshops e ateliês

14 de dezembro

14h00 – No Conto da Raposa – Teatro de Fantoches – Historioscopio

15 de dezembro

14h00 – O Pai Natal derreteu – Teatro Infantil – Start Teatro

16 de dezembro

14h00 – Palhaço Kiki – Espetáculo de Magia

17 de dezembro

15h30 – Magia de Nat & Al – Teatro Infantil – Companhia Um do Outro

18 de dezembro

15h30 – O duende desempregado – animação musical – Quinta Oficina

19 de dezembro

15h30 – Palhaço Íris – Clown

17h15 Sant’Ana Christmas – Parada de Natal do JISA

20 de dezembro

15h30 – O Natal das Bruxas – Teatro Infantil – AtrapalhArte

21 de dezembro

15h00 – Espetáculo de Dança – Dance With Heart

22 de dezembro

15h30 – As Histórias do Madaleno- Contador de Histórias

23 de dezembro

15h30 – O Mágico das Crianças – Magia

Todos os dias

Atividades diversas: Oficinas: artes plásticas, musicais, dança. Contos de Natal, jogos de tabuleiros, pinturas faciais, desenhos para colorir e insufláveis.

CASA DO PAI NATAL

20, 21 e 22 dezembro | 14h > 19h

Jardim Municipal da Mealhada

Casa do Pai Natal: venha tirar uma foto com o Pai Natal!

MERCADINHO DE NATAL

12 a 23 dezembro

Dias Úteis | 14h > 19h e Sáb. e Dom. | 10h>19h

Jardim Municipal da Mealhada

O PAI NATAL NAS FREGUESIAS

O Pai Natal irá visitar todas as freguesias do Município da Mealhada.

ROTAS DOS PRESÉPIOS

6 dezembro a 6 janeiro

Duas Rotas disponíveis para percorrer, a pé ou de carro, de forma a que sejam apreciados os Presépios do concelho, elaborados por artesãos, população local, associações, empresas e outros que se uniram nesta manifestação de tradição natalícia.

Rota 1 – Vila do Luso (pedonal)

Rota 2 – Concelho da Mealhada (rodoviária)

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS

6 dezembro a 6 janeiro

Museu Militar do Bussaco

FLUVIÁRIO

12 a 25 de dezembro

Das 9h às 21h

Jardim Municipal Mealhada

Visitas guiadas – Dia 12 (18h30), dia 13 (11hh e 18h30), dia 14 (11h00 e 18h30, dia 17 (14h00 e 18h30), dia 18 (14h00 e 18h30), dia 19 (18h30), dia 20 (11h00 e 18h30), dia 21 (11h00 e 18h30), dia 22 (14h00, 18h30) e dia 23 (14h00 e 18h30).