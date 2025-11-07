GNR da Mealhada identifica seis suspeitos por furto e tráfico de estupefacientes

Seis homens, com idades compreendidas entre 32 e 55 anos, foram identificados, no passado dia 31 de outubro, pela GNR da Mealhada, por suspeita do crime de furto e tráfico de estupefacientes, no concelho.

Em nota de imprensa, o Comando Territorial de Aveiro da GNR avança que “no âmbito de uma denúncia por furto de gasóleo, desenvolvida na localidade do Luso, os militares da GNR detetaram três viaturas, em que se faziam transportar seis homens com um comportamento suspeito. No decurso da ação o militares da GNR procederam à abordagem e fiscalização das viaturas em questão, tendo sido possível detetar no interior das mesma objetos associados ao tráfico e consumo de produto estupefaciente, entre outros materiais.”

Ainda no decorrer das diligências policiais foi possível detetar nas imediações do local da abordagem, diversos objetos que haviam sido arremessados do veículo.

Nesta ação, que contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Anadia e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, resultou a apreensão de diverso material, entre o qual se destacam: 17 doses de heroína; 9 doses de cocaína; 3 doses de canábis em resina; 1 dose de folhas de canábis; seis jerricans; diversos objetos associados ao furto de gasóleo; diversos artigos em ouro e prata; duas televisões; um computador portátil; uma coluna de som portátil e diversas ferramentas.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Mealhada.