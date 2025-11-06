Horóscopo – Semana 45 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu erotismo e criatividade podem revitalizar agora a sua relação, o seu par gostará da surpresa. Saúde: Período estável. Dinheiro: Seja empenhado nas suas metas, por mais contratempos que surjam. Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49.

Touro

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de dores de cabeça fortes, que indicam que precisam de repousar mais. Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro extra. Pensamento positivo: Eu sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim!

Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta da Semana: A Morte, que significa Renovação. Amor: Converse com o seu par, seja honesto e sincero. Só assim se superam as diferenças! Saúde: Descanse sempre que o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável com aqueles que trabalham consigo. Pensamento positivo: procuro ser tolerante com todas as pessoas que me rodeiam. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39.

Caranguejo

Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Oiça mais o coração. Procure que o amor ilumine o seu caminho. Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual, cultive pensamentos mais positivos. Dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma quebra inesperada. Pensamento positivo: Esforço-me todos os dias por ser uma pessoa mais feliz. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47.

Leão

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Procure encontrar mais tempo para estar com as pessoas que ama. Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: As suas finanças precisam de uma gestão mais firme. Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49.

Virgem

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida, valorize os momentos em família. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar pelos impulsos consumistas. Pensamento positivo: Acredito que a vida tem propostas maravilhosas para mim. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42.

Balança

Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Os seus familiares precisam de maior atenção da sua parte. Seja carinhoso. Saúde: Cuidado com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer uma formação para desenvolver outras aptidões. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48.

Escorpião

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Não descarregue nas pessoas de quem mais gosta quando não se sente bem. Saúde: Procure fazer dieta, controle o que come. Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos. Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48.

Sagitário

Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Os seus amigos sentem saudades suas, retome o contacto com alguns deles respeitando as normas de segurança. Saúde: Evite muitos esforços físicos, atenda às necessidades do seu corpo. Dinheiro: O seu poder económico pode ter um decréscimo. Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40.

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Poderá ter uma discussão com um elemento da sua família. Seja tolerante e compreensivo. Saúde: O cansaço será acentuado, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda em baixo, seja mais prudente nos gastos. Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29.

Aquário

Carta da Semana: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida. Saúde: Procure seguir hábitos mais saudáveis. Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade neste campo. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções! Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49.

Peixes

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Procure cultivar a harmonia no ambiente familiar. Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está instável. Dinheiro: Está numa fase de renovação profissional. Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33.

