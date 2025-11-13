Horóscopo – Semana 46 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Entregue-se ao amor, confie naquilo que sente. Saúde: Tente relaxar mais, anda com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas finanças. Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29.

Touro

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: A pessoa com quem sonhava poderá surgir inesperadamente. Saúde: O seu nível de cansaço encontra-se elevado. Dinheiro: Período favorável, poderá surgir uma proposta há muito aguardada. Pensamento positivo: Procuro ser uma pessoa útil àqueles que me rodeiam. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39.

Gémeos

Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita calma e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite para descansar. A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em grandes proporções. Pensamento positivo: Protejo o meu coração pensando no Bem! Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47.

Caranguejo

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Os seus filhos precisam de mais atenção. Seja um bom exemplo, eduque-os para a vida. Saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações de maior. Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos, para atrair coisas positivas para a minha vida. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42.

Leão

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: A sua vida afetiva beneficiará nesta fase em que está mais sensível. Saúde: Nada o preocupará a este respeito. Dinheiro: Não desperdice as suas finanças em bens supérfluos. Pensamento positivo: Sou generoso com os outros e comigo mesmo. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48.

Virgem

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não se automedique, fale com o seu médico se não se sente bem. Dinheiro: Se quiser retomar um projeto antigo, esta será a melhor altura. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38.

Balança

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Fique atento ao que se passa à sua volta. Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades neste domínio. Pensamento positivo: Alcanço o poder material começando por ter poder sobre os meus pensamentos. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Escorpião

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos. Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Esclareça as situações recorrendo ao diálogo. Terá paz e união. Saúde: Cuide melhor da saúde espiritual. Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons frutos, porque eu acredito nelas! Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42.

Capricórnio

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Aproveite o tempo livre para estar mais com o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante nesta área. Dinheiro: Avance com confiança! O sucesso espera por si! Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus objetivos, porque acredito em mim. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25.

Aquário

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Para que a sua relação permaneça estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite comer tantos doces para não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projeto, se for esse o seu desejo. Pensamento positivo: Encaro cada novo desafio como uma viagem que me traz novos ensinamentos.

Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44.

Peixes

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não viverá as alegrias e felicidades de cada momento que passa.

Saúde: Fase favorável para iniciar uma dieta. Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar desse dinheiro mais tarde. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus! Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48..

