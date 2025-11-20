Horóscopo – Semana 47 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Aprenda a dar mais de si aos outros! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos! Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40.

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Haverá um clima romântico intenso na sua relação afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Aprenda a relaxar. Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. Pensamento positivo: Sou sincero, e isso tranquiliza o meu coração. Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Gémeos

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Quebre a rotina com a pessoa amada.

Saúde: Não se esforce demasiado, pense mais em si. Dinheiro: Está favorecido e por isso as suas ideias serão bem acolhidas. Pensamento positivo: Acredito que há uma estrela que olha por mim! Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Caranguejo

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá estar sujeito a maior pressão. Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar as mudanças de humor para que elas não interfiram no seu trabalho. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Leão

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de tudo o que o prejudica e que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas capacidades poderão trazer-lhe bons resultados no trabalho. Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Virgem

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1.

Balança

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. Pensamento positivo: Acredito nos meus projetos, sei que mereço ser bem-sucedido!

Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9.

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. Descontraia mais! Dinheiro: Conserve os seus bens materiais com zelo e cuidado. Pensamento positivo: Mostro ao Mundo toda a luz que existe em mim. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Sagitário

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: Faça um jantar romântico para a sua cara-metade. Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não esperava. Pensamento positivo: Procuro agir com equilíbrio em todas as situações. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27.

Capricórnio

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem confia verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais.

Dinheiro: Período em que terá segurança financeira. Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade! Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Aquário

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Organize um convívio em que possa reencontrar os seus amigos, com as devidas distâncias e em segurança.

Saúde: Mantenha a calma através da meditação. Dinheiro: Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho. Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, mas principalmente nos que me parecem ser mais difíceis. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42.

Peixes

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si próprio. Assuma o poder sobre a sua vida. Saúde: Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos, fazem muito bem ao cérebro. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será! Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10.

