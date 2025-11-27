Horóscopo – Semana 48 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Tenha pensamentos positivos mesmo quando nem tudo corre como planeou. Enfrente os desafios com coragem. Saúde: Mantenha a boa forma através do exercício físico regular. Dinheiro: Terá alguma dificuldade em cumprir prazos. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36. Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero.

Touro

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Confie no que sente. Aceite que é tempo de mudar. Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: O seu bom desempenho profissional deixará os seus superiores satisfeitos. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48. Pensamento positivo: Cultivo a alegria no meu coração e ela dá-me frutos de Paz.

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais atenção. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos. Melhore a sua postura. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Pensamento positivo: Protejo aqueles que amo com cuidado e amor.

Caranguejo

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja os problemas como uma oportunidade para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se dos desequilíbrios alimentares. Dinheiro: Poderá receber uma boa proposta. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Pensamento positivo: Encaro os obstáculos como oportunidades de melhorar.

Leão

Carta da Semana: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Uma conversa franca com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Saúde: Cuidado com os rins, beba mais água. Dinheiro: Podem surgir boas oportunidades, não as deixe fugir. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47. Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.

Virgem

Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Domine a sua agitação, permaneça sereno e saberá escolher com sabedoria. Saúde: Cumpra horários e rotinas. Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão melhorar a sua situação financeira. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44. Pensamento positivo: O poder de concretizar os meus planos está na força com que acredito em mim.

Balança

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Lute pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer desporto. Dinheiro: Fase pouco favorável para investimentos. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49. Pensamento positivo: Eu venço as emoções negativas tendo pensamentos positivos.

Escorpião

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Poderá apaixonar alguém especial, estará com um forte poder de sedução. Saúde: Estará em boa forma, continue a praticar exercício. Dinheiro: Pode realizar uma compra que há muito tempo desejava. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39. Pensamento positivo: Acredito que tenho o poder de concretizar aquilo que desejo.

Sagitário

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Se escutar o seu coração e agir de acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: Poderá sofrer de rouquidão. Tome chá de perpétuas roxas.

Dinheiro: Tenha cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.

Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções!

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si. Saúde: Cuide melhor dos seus pés.

Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36. Pensamento positivo: Com esforço e trabalho consigo alcançar as minhas metas.

Aquário

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período pouco favorável para investimentos. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Peixes

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. Saúde: Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas surtam o efeito que deseja. úmeros da Sorte: 5, 15, 17, 22, 31, 40. Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!

