Internacionalização e Fundos Estruturais Europeus em análise

O Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting & Innovation, promove a 4.ª edição das “Conferências de Outono”, que irá debater a “Internacionalização da Economia Portuguesa” e o “Futuro dos Fundos Estruturais Europeus”, numa coordenação de Luís Mira Amaral e Miguel Frasquilho.

À semelhança do ano passado, a sessão deste ano conta novamente com dois painéis de oradores (manhã e tarde), a ter lugar no próximo dia 21 de novembro, das 9h às 17h, no auditório do Museu do Vinho Bairrada.

Cada painel é constituído por um leque de oradores, de onde se destacam os Secretários de Estado da Economia, e do Planeamento e Desenvolvimento Regional, João Rui Ferreira e Hélder Reis, respetivamente.

Pretende-se com esta iniciativa suscitar a reflexão e análise de algumas das problemáticas nacionais mais atuais com impacto na comunidade.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.