Intervenção na zona central da cidade de Cantanhede orçada em 736 mil euros

Empreitada visa criar condições de acessibilidade e corrigir as situações em que os veículos estão a ocupar as zonas destinadas aos peões.

Promover a acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público é o objetivo da intervenção que a Câmara iniciou na cidade de Cantanhede, nomeadamente em zonas de acesso a vários equipamentos públicos.

A intervenção, realizada no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência, tem um custo de 736.705 euros.

“Esta intervenção é fundamental na concretização do nosso projeto de desenvolvimento sustentável da cidade. Mas se queremos incentivar a mobilidade pedonal, temos que garantir segurança, conforto e acessibilidade para todos”, explica a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio.

Adjudicado à empresa Alvorada Tranquila, a empreitada pretende fazer a ligação entre a área urbana consolidada e a zona da cidade onde estão concentrados grande parte dos equipamentos públicos, de modo a criar as condições de acessibilidade e corrigir as situações em que os veículos estão a ocupar as zonas destinadas aos peões.

A intervenção centra-se na criação de passeios que evitem obstáculos a pessoas com mobilidade condicionada, novas zonas de atravessamento de peões através da marcação no pavimento, novas zonas de permanência/paragem de peões, adoção de soluções de pavimento alternativas às calçadas de vidraço e de seixo ao longo do percurso acessível, alargamento de percursos acessíveis já existentes, criação de lugares reservados a pessoas com mobilidade condicionada, entre outras.

As intervenções propostas estão localizadas na rua Marquês de Marialva, largo Arcebispo João Crisóstomo, rua dos Namorados, rua Carlos Oliveira, rua General Humberto Delgado, rua Luís de Camões, largo Cândido dos Reis e largo Pedro Teixeira.