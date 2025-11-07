Mealhada assinala Dia Mundial do Enoturismo

No domingo, dia 9, data será assinalada com exposição, atividades (caminhada e magusto) e reconhecimento aos aderentes da marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.

A Câmara Municipal da Mealhada vai assinalar o Dia Mundial de Enoturismo, 9 de novembro, com a inauguração da exposição “Matéria que respira”, de José Rosa – José Arts, e com atividades como uma caminhada e um magusto. A efeméride serve também para o encontro com os aderentes à Marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, a quem será entregue um diploma de reconhecimento.

Um dos momentos altos deste Dia Mundial do Enoturismo, que se celebra domingo, é a entrega de diplomas de reconhecimento aos aderentes da marca “As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão. Serão reconhecidos pelo “notável contributo para o desenvolvimento económico local, promovendo o crescimento, a inovação e o fortalecimento da comunidade. O seu empenho e dedicação constituem um exemplo de impacto positivo e sustentável no nosso território”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente do município.

Além deste momento, o dia conta com uma caminhada interpretativa do medronheiro, na Mata Nacional do Bussaco (9h30), seguida da prova de aguardente de medronho, e a inauguração da exposição de pintura “Matéria que respira”, de José Rosa – José Arts, na antiga destilaria do IVV (15h), seguida da atuação de PAMA e de magusto.

“Sendo a Mealhada um Município do Vinho, não podíamos deixar de assinalar este dia, assinalando a marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, mas, nesta edição, levando os participantes a descobrir um outro produto endógeno que é o medronheiro e que existe no nosso ex-líbris turístico que é a Mata Nacional do Bussaco”, explica Filomena Pinheiro.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória em turismo@cm-mealhada.pt ou 231 930122.