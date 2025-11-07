Mealhada: Associação do Carnaval lança t-shirt solidária a favor da APPACDM

iniciativa decorre de um repto lançado pela Associação do Carnaval da Bairrada, no verão passado, com a abertura de um concurso de ideias para a criação da referida t-shirt solidária, que vai agora ser vendida a 10 euros, revertendo totalmente a favor do Centro Santo Amaro, de Casal Comba, da APPACDM de Anadia.

T-shirt solidária, vendida a 10 euros, vai reverter totalmente a favor do Centro Santo Amaro, de Casal Comba, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), de Anadia.

A Associação do Carnaval da Bairrada (ACB), apresentou, na passada quinta-feira, uma t-shirt solidária a favor do Centro Santo Amaro, da APPACDM de Anadia. Com um custo de 10 euros, pode ser adquirida junto da ACB, das escolas de samba e em vários pontos do comércio tradicional da Mealhada.

Esta iniciativa decorre de um repto lançado pela ACB, no verão passado, com a abertura de um concurso de ideias para a criação da referida t-shirt. Entre os quatro concorrentes, foi a designer Marta Silva a vencedora, com o projeto “Samba na t-shirt, Coração na causa”. Para esta profissional, “somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos e foi essa a grande imagem que quis passar”, justificou, na sessão se apresentação.

Naquele encontro, Márcio Freixo, presidente da ACB, destacou que “foi clara intenção da associação lançar este objetivo por causas nobres e solidárias, pela primeira vez em 50 anos, para com esta associação que desfila anualmente no nosso Carnaval, inserida na Escola Real Imperatriz”.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, parabenizou a ACB por ter “uma visão alargada do seu papel na sociedade” com este gesto, apontando que “estas dinâmicas permitem sensibilizar a comunidade para fazer muito mais, pois unidos, coesos, temos um poder de transformação muito maior”. E destacou a relação dos clientes do Centro Santo Amaro com o concelho. “Sabem fazer muitas coisas e transformam as suas vidas e as nossas. São uma inspiração para todos nós”.

Joana Trindade, presidente da APPACDM, agradeceu à Associação do Carnaval da Bairrada por “perceber o valor da nossa ação nas atividades sociais. A inclusão é isto”, disse, apontando que “todas estas ajudas são para nós uma importante bolha de oxigénio”.

Também presente nesta sessão, Marina Gregório, presidente da Junta de Casal Comba falou dos clientes daquela valência da APPACDM, localizada na sua freguesia. “São os nossos meninos, são os nossos vizinhos e falar deles é um gosto enorme e estes pequenos gestos são grandes para a nossa comunidade”, disse, sugerindo: “O melhor é fazerem muitas t-shirts porque acredito que vão esgotar”.