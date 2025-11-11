Assine já
11 de Novembro de 2025 14:41

Economia // Oliveira do Bairro // Revistas   Exclusivo

Mota II alia tradição cerâmica à inovação sustentável

A empresa, localizada na ZI Oiã, tem desenvolvido pastas cerâmicas de desempenho elevado, que permitem otimizar o processo de fabrico de grés e faiança e reduzir a pegada energética e ambiental.

Reportagem publicada na Revista 500 Maiores Empresas da Bairrada 2025, do Jornal da Bairrada

