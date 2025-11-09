Seminário “Boas Práticas no Combate à Violência Doméstica” em Águeda

O evento é promovido pela Dar Voz e dinamizado em parceria com o Município de Águeda e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

O Município de Águeda vai ser palco do Seminário “Boas Práticas no Combate à Violência Doméstica”, no próximo dia 25 de novembro.

A iniciativa, que vai decorrer no Centro de Artes de Águeda, das 9h às 16h30, realiza-se pelo 3.º ano consecutivo, visando promover a divulgação de informação, o debate e a reflexão crítica sobre esta temática tão relevante.

O evento é promovido pela Dar Voz e dinamizado em parceria com o Município de Águeda e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), reunindo profissionais de referência das áreas da justiça, órgãos de segurança, saúde mental e educação, num debate aprofundado sobre estratégias eficazes de prevenção e intervenção, centradas na proteção e apoio às vítimas, incluindo crianças e jovens.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.

Exposição “Além da Porta” convida à reflexão

No mesmo espaço decorrerá, entre 15 e 30 de novembro, a Exposição “Além da Porta”, promovida pela Dar Voz em parceria com diversas entidades. Esta exposição reúne diferentes formas de expressão artística: fotografia, vídeo, palavra e som, dando voz às experiências e emoções muitas vezes escondidas “além da porta”, e convidando à reflexão sobre as múltiplas dimensões da violência doméstica.

A sessão inaugural terá lugar pelas 15h e contará com a presença de representantes institucionais e parceiros, que partilharão breves palavras alusivas ao tema da exposição. O momento incluirá ainda a leitura de um poema pela escritora Maria Gabriela Leal, num gesto simbólico de partilha e sensibilização.

A entrada é gratuita.