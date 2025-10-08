Coro da Cruz Vermelha de Águeda celebra 19 anos com concerto e nova indumentária

Aniversário vai ser assinalado no sábado, dia 11 de outubro, com um programa cultural a decorrer no Auditório Arquiteto Veiga Camelo (na sede da instituição), a partir das 17h.

O Coro Misto da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa celebra o 19.º aniversário no próximo sábado, dia 11 de outubro, com um programa cultural a decorrer no Auditório Arquiteto Veiga Camelo (na sede da instituição), a partir das 17h.

Após a sessão de boas-vindas, segue-se a apresentação da nova indumentária do coro e um concerto comemorativo, com a interpretação de um reportório eclético, abrangendo diferentes estilos musicais.

Este 19.º aniversário traz consigo uma novidade visual: a estreia de nova indumentária para o setor feminino do coro, substituindo a anterior, já visivelmente desgastada.

A concretização deste projeto só foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal de Águeda e às verbas angariadas através de concertos realizados por convite de diversos parceiros institucionais.

A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa convida a comunidade a marcar presença neste evento cultural e festivo, reforçando os laços entre a instituição e os cidadãos.

Espaço de cultura

Criado com o objetivo de oferecer uma proposta cultural diferente e inovadora dentro da instituição, o Coro Misto reflete a visão de que a Cruz Vermelha não deve ser apenas um espaço de emergência social e de socorro, mas também um espaço de cultura.

O primeiro ensaio do coro realizou-se a 6 de abril de 2006, tendo-se apresentado publicamente pela primeira vez no dia 1 de outubro do mesmo ano – Dia Mundial da Música -, num concerto apadrinhado pelo Coro da Sede Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa.

Desde então, tem realizado inúmeros concertos, tanto na comunidade em que se insere como em diversos locais do país, para onde se tem deslocado a convite de vários coros congéneres e outras entidades. Já se apresentou também em Espanha, onde atuou em sete ocasiões.

Desde a sua fundação, é dirigido pelo maestro Sérgio Brito e conta atualmente com um efetivo de 54 coralistas.