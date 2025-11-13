“Sorteio de Natal” e “Black Friday” promovem comércio de Anadia

Black Friday”, que terá lugar nos próximos dias 28 e 29 de novembro. O “Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia” arranca a 28 de novembro.

Com o objetivo de dinamizar o comércio tradicional do concelho, incentivando a realização de compras nesta época natalícia, o Município de Anadia vai avançar com as iniciativas “Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia” e o “Black Friday Anadia”.

O “Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia” tem início no próximo dia 28 de novembro, decorrendo até 6 de janeiro, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada).

À semelhança da edição anterior, vão ser atribuídos 150 prémios no valor de 100 euros cada.

O Sorteio de Natal é aberto a todos os estabelecimentos comerciais, com sede no concelho, com área inferior a 1000 m2. Os estabelecimentos que pretendam aderir à iniciativa deverão fazer a sua inscrição (gratuita) até ao dia 24 de novembro, junto da ACIB, em Anadia.

O sorteio vai funcionar nos mesmos moldes dos anos anteriores: por cada 10 euros de compras, será entregue, pelas lojas aderentes, ao comprador uma senha de participação que o habilitará ao sorteio, num máximo de dez por compra.

As senhas, depois de devidamente preenchidas, terão de ser depositadas, na Tômbola do Sorteio, que se encontrará localizada na Câmara Municipal de Anadia, até às 12h30, do dia 6 de janeiro. O sorteio terá lugar às 14h30, do mesmo dia, no Salão Nobre dos Paços do Município.

“Black Friday Anadia”

Depois do sucesso do “Pré Black Friday”, em 2024, o Município, em parceria com a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada), no âmbito do projeto Bairro Comercial Digit@ll – Anadia e da marca Viver Anadia, decidiu avançar com a iniciativa “Black Friday”, que terá lugar nos próximos dias 28 e 29 de novembro.

À semelhança do ano passado, o objetivo é estimular o comércio local e atrair mais consumidores para Anadia, tanto os habitantes locais como visitantes de outras regiões, criando um ambiente festivo e atrativo nas principais zonas comerciais do concelho.

A iniciativa, de âmbito concelhio, abrange todos os estabelecimentos comerciais do concelho e com área inferior a 1.000m2. As inscrições fecharam no dia 10 de novembro.

Além de fomentar o comércio, as iniciativas visam também aumentar a atratividade de Anadia para concelhos limítrofes e o turismo na cidade, trazendo visitantes de fora para conhecerem e explorarem Anadia, aproveitando a animação garantida pelo município.