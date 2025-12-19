Antiga primária da Póvoa da Lomba reconvertida em jardim de infância

A modernização do imóvel implica um investimento municipal de 350.669 euros, estando a sua conclusão prevista para o início do próximo ano letivo.

A antiga escola primária de Póvoa da Lomba vai ser reconvertida em jardim de infância. A consignação da empreitada de requalificação decorreu no passado dia 9 de dezembro, no local, tendo o respetivo auto sido assinado pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e pelo representante da empresa adjudicatária, na presença da presidente da Junta de Freguesia de Cantanhede, Fátima Gomes.

Com esta intervenção, a Câmara Municipal vem dar resposta a uma lacuna existente ao nível do ensino pré-escolar, nesta zona da freguesia de Cantanhede, e, por outro lado, dar uma nova funcionalidade a um edifício desativado.

A modernização do imóvel implica um investimento municipal de 350.669 euros, estando a sua conclusão prevista para o início do próximo ano letivo.

“A aposta numa oferta qualificada em todos os graus de ensino vai prosseguir neste mandato, o que implica um forte investimento em instalações e equipamentos das escolas de que a Câmara Municipal é proprietária”, refere a presidente da autarquia.

Ainda de acordo com Helena Teodósio, “o objetivo é promover um ecossistema educativo seguro, moderno e adequado às necessidades atuais de aprendizagem”.

O projeto prevê para o interior do edifício uma intervenção ao nível de pavimentos, paredes, mobiliário e caixilharias, a colocação de uma rampa na ligação ao hall ao refeitório, face ao desnível existente, e de uma banca de apoio com um lava-loiça integrado.

Também o telheiro será ampliado, para funcionar como espaço de refeições. Serão ainda recuperadas portas interiores e adaptadas as instalações sanitárias. Ao nível do exterior, além da beneficiação da cobertura e da pintura das fachadas, está prevista a criação de um parque infantil e uma caixa de areia, a intervenção no campo de jogos na zona posterior ao nível do pavimento e vedações, pinturas e sistema de drenagem, e a alteração da abertura das portas exteriores no sentido de melhorar a evacuação.