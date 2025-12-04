O conhecido locutor António Sala visitou, no penúltimo domingo, o edifício da antiga Escola Primária de Vila Nova de Monsarros, que frequentou na segunda metade da década de 50. A visita serviu para recordar “bons tempos”.
Anadia // V. Nova de Monsarros Exclusivo
António Sala visitou a sua antiga escola primária em V. N. Monsarros
A visita guiada de António Sala à sua antiga e “saudosa” Escola Primária, hoje convertida em sede da Junta de Freguesia, foi organizada por Maria da Luz Pedroso, amiga do protagonista.