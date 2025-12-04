Assine já
Redação

jb@jb.pt

4 de Dezembro de 2025 14:25

Anadia // V. Nova de Monsarros   Exclusivo

António Sala visitou a sua antiga escola primária em V. N. Monsarros

A visita guiada de António Sala à sua antiga e “saudosa” Escola Primária, hoje convertida em sede da Junta de Freguesia, foi organizada por Maria da Luz Pedroso, amiga do protagonista.

O conhecido locutor António Sala visitou, no penúltimo domingo, o edifício da antiga Escola Primária de Vila Nova de Monsarros, que frequentou na segunda metade da década de 50. A visita serviu para recordar “bons tempos”.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

Anadia , António Sala , escola , infância , primária , Vila Nova Monsarros