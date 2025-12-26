A 2.ª edição do Campeonato de Resistências de BTT do Concelho de Águeda já tem calendário definido para 2026. A iniciativa, organizada pelo clube desportivo Águeda Bike Friends em parceria com o município, foi apresentada a 18 de dezembro, nas instalações do Águeda Bike Park, no mesmo dia em que o executivo municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de apoio financeiro de 8.200 euros ao evento.
Campeonato de Resistências de BTT já tem calendário para 2026
Em 2026, o Campeonato de Resistências de BTT de Águeda será composto por seis etapas, distribuídas por diferentes pontos do concelho, com o objetivo assumido de abranger todo o território. A prova inaugural realiza-se a 31 de janeiro, em Maçoida.