Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

16 de Dezembro de 2025 12:21

Mealhada

Carro entra pelo interior de uma habitação na Mealhada

O condutor do veículo, de 97 anos, tinha saído de uma oficina em frente quando o jipe, de mudanças automáticas, avançou, sem controlo, contra a habitação.
O casal de idosos ficou desalojado, estando temporariamente em casa de uma filha.

Um carro entrou pelo interior de uma habitação, na Rua Dr. Costa Simões, na Mealhada, cerca das 17h30 de ontem (segunda-feira). O condutor do veículo, de 97 anos, tinha saído de uma oficina em frente quando o jipe, de mudanças automáticas, avançou, sem controlo, contra a habitação.

De acordo com Paula Ramos, responsável pela Proteção Civil municipal, na sequência do acidente, “a casa deixou de ter condições de habitabilidade e o casal (de idosos) que lá mora teve de ir, temporariamente, para casa de uma filha”.

António Quintans, que testemunhou o acidente, diz ter visto o condutor a sair “da oficina do sr. Jaime Macedo” (em frente à casa sinistrada). “Vi o carro acelerar, a grande velocidade, e ir direito à habitação em frente. Apesar do aparato, o dono do automóvel saiu pelo seu próprio pé, pela porta contrária.”

A dona da casa, disse ainda, ficou em choque mas, “como por milagre, sem uma única beliscadura”, refere a testemunha, que afirma que o condutor terá declarado, depois de sair do carro, com mudanças automáticas, que este “engrenou numa de todo-o-terreno, sem que lhe fosse possível tomar o controlo da carrinha”.

acidente , carro , carro contra casa , Mealhada