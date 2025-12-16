Carro entra pelo interior de uma habitação na Mealhada

Um carro entrou pelo interior de uma habitação, na Rua Dr. Costa Simões, na Mealhada, cerca das 17h30 de ontem (segunda-feira). O condutor do veículo, de 97 anos, tinha saído de uma oficina em frente quando o jipe, de mudanças automáticas, avançou, sem controlo, contra a habitação.
De acordo com Paula Ramos, responsável pela Proteção Civil municipal, na sequência do acidente, “a casa deixou de ter condições de habitabilidade e o casal (de idosos) que lá mora teve de ir, temporariamente, para casa de uma filha”.
António Quintans, que testemunhou o acidente, diz ter visto o condutor a sair “da oficina do sr. Jaime Macedo” (em frente à casa sinistrada). “Vi o carro acelerar, a grande velocidade, e ir direito à habitação em frente. Apesar do aparato, o dono do automóvel saiu pelo seu próprio pé, pela porta contrária.”
A dona da casa, disse ainda, ficou em choque mas, “como por milagre, sem uma única beliscadura”, refere a testemunha, que afirma que o condutor terá declarado, depois de sair do carro, com mudanças automáticas, que este “engrenou numa de todo-o-terreno, sem que lhe fosse possível tomar o controlo da carrinha”.