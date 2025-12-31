Os executivos municipais de Águeda e Aveiro deram luz verde, em reuniões extraordinárias realizadas a 23 de dezembro, ao projeto de execução do Eixo Rodoviário Águeda-Aveiro, uma decisão que marca um ponto de viragem após décadas de expectativa e sucessivos adiamentos. A aprovação simultânea nos dois municípios abre caminho à concretização de uma infraestrutura que Jorge Almeida, presidente da câmara de Águeda, considera “absolutamente essencial” para a mobilidade e o desenvolvimento da região.
Eixo Rodoviário Águeda-Aveiro atinge “o ponto de não retorno”
O projeto prevê a construção de uma ligação rodoviária em perfil de autoestrada entre os dois concelhos, com um investimento estimado em cerca de 109 milhões de euros.
Segundo Jorge Almeida, autarca de Águeda, o valor servirá de preço-base para o concurso público, que deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2026.