Faleceu o empresário António Cerveira Flores

Natural de Vila Nova de Monsarros, António Flores era proprietário do restaurante Típico da Bairrada, na Mealhada, e do Hotel Cabecinho, em Anadia.

Faleceu, aos 84 anos, o empresário António Cerveira Flores. Era natural de Vila Nova de Monsarros, concelho de Anadia, mas residia no concelho da Mealhada, mais concretamente na Lameira de São Pedro, freguesia do Luso, desde o seu casamento, com Etelvina Fernandes de Melo Flores.

Era proprietário do restaurante Típico da Bairrada, na Mealhada; e do Hotel Cabecinho, em Anadia, que construiu de raiz. O seu percurso profissional começou no setor das bicicletas e motorizadas, mas foi na restauração, hotelaria e no ramo imobiliário que construiu a carreira empresarial.

Em 1980 comprou o restaurante Típico da Bairrada, cuja gestão estava a cargo da esposa, da filha Margarida Flores e do neto Daniel (mais recentemente).

Em finais da década de 80, início dos anos 90, dedicou-se ao ramo imobiliário em vários zonas do país (Algarve, Aveiro e Mealhada). Ainda na década de 90, adquiriu o lote onde viria a nascer, em 2001, o Hotel Cabecinho, na cidade de Anadia, que tem hoje à frente o filho Pedro Flores. Ainda no ramo da hotelaria, abriria, há cerca de dez anos, na Mealhada, o Vinyl M Hotel.

O velório de António Cerveira Flores realiza-se este sábado, dia 13, a partir das 10h, na Capela Mortuária da Igreja Matriz de Luso. Aí será também realizada a cerimónia religiosa (15h30). Será sepultado no Cemitério de Grada, às 16h15.