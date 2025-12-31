Horóscopo – Semana 1 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta de Tarot dominante em 2026: O Julgamento

Este ano pode ser desafiante para si. Mostre o que vale e aprenda a ser mais ponderado e paciente. Adapte-se às situações com coragem e espírito positivo.

No amor pode encontrar-se num impasse. Ouça o seu coração e não tenha pressa em obter respostas. A nível de saúde, esteja atento. Faça exames e análises, vá ao médico. Mais vale prevenir que remediar! A nível profissional e financeiro, é um ano que lhe pede ponderação. Os resultados podem demorar mais do que gostaria, mas tendem a ser sólidos e duradouros. Invista mais em si e nas suas capacidades.

Cristal protetor: cornalina, que o ajuda a ter foco nas suas metas.

Touro

Carta de Tarot dominante em 2026: O Carro

2026 traz-lhe boas perspetivas de sucesso. Pode avançar e ter conquistas importantes em todas as áreas, e tenderá a estar mais seguro do que quer e confiante nas suas capacidades. A nível amoroso pode conhecer alguém especial, se está só, e se já tem um relacionamento ele tende a tornar-se mais sólido. Na saúde está fortalecido, mas deve manter a vigilância e ser regrado nos seus hábitos, pois há tendência para cometer excessos.A nível material pode alcançar metas importantes e conquistar maior estabilidade.

Cristal protetor: topázio amarelo, que lhe transmite força e vitalidade.

Gémeos

Carta de Tarot dominante em 2026: A Força

2026 vai trazer-lhe a possibilidade de expandir as suas ideias e avançar com projetos. Conte com surpresas e imprevistos, será um ano que pode revolucionar a sua vida a vários níveis. No amor, vai viver emoções fortes, o seu dia a dia será animado, mas se procura estabilidade pode ter alguns desafios pela frente. A nível de saúde deve redobrar a prudência, porque está mais suscetível a sofrer acidentes e também terá alguma instabilidade a nível nervoso. A nível material está favorecido, sobretudo em relação às suas finanças. Dinamize as suas ideias e confie nas suas capacidades.

Cristal protetor: sodalite, que reforça o poder de concentração e a capacidade de comunicação.

Caranguejo

Carta de Tarot dominante em 2026: A Morte

Este ano é propício à sua expansão e vai ajudá-lo a libertar-se de crenças e situações que o limitavam, permitindo-lhe renovar a sua vida por completo e expandir os seus horizontes. No amor, pode ser surpreendido de forma muito positiva, especialmente se está só e gostava de encontrar alguém especial. Siga o seu coração e confie no que a vida lhe apresenta. A nível de saúde melhore a sua postura, pois pode ter dores de costas e problemas de coluna. A nível material pode haver uma mudança importante na sua vida, pode mudar de trabalho, de área ou assumir um cargo completamente diferente de tudo o que já fez até aqui.

Cristal protetor: labradorite, que ajuda a fortalecer a intuição e a ter proteção espiritual.

Leão

Carta de Tarot dominante em 2026: A Temperança

Este ano pode apresentar-lhe alguns desafios e provas, saiba dar tempo ao tempo para que as situações evoluam e mantenha-se firme nas suas convicções. Podem surgir acontecimentos inesperados e situações que vêm iniciar mudanças profundas na sua vida. A nível amoroso, pode ganhar uma visão diferente sobre o seu relacionamento ou sobre aquilo que procura. A sua saúde pede-lhe que seja mais equilibrado, evite os excessos, sobretudo no que diz respeito à alimentação que faz. A nível material pode ter de abrandar o ritmo para avaliar as situações e ajustar os seus planos àquilo que tem ao seu alcance no momento presente.

Cristal protetor: aventurina, que ajuda a fortalecer a saúde física e mental.

Virgem

Carta de Tarot dominante em 2026: O Mágico

Em 2026 pode conquistar metas importantes, saberá agir com agilidade e ter uma resposta pronta às situações, o que vai ajudá-lo a agarrar as oportunidades.

Os desafios que superou recentemente deram-lhe conhecimentos importantes e fortaleceram as suas capacidades. No amor, é um bom ano para fortalecer relações já existentes e para quebrar a rotina na vida de casal. Pode surgir um novo relacionamento, mais sólido e maduro, para quem está só. A nível de saúde procure descansar mais, pode ter dores de cabeça frequentes e problemas de insónias. A nível material está muito ativo e conseguirá expor bem as suas ideias, o que vai dar-lhe excelentes resultados.

Cristal protetor: água-marinha, que ajuda a acalmar a mente e ter estabilidade emocional.

Balança

Carta de Tarot dominante em 2026: A Justiça

2026 pode apresentar-lhe alguns desafios que lhe exigem isenção, rigor, sentido prático e ponderação. Mantenha a calma e saiba defender com firmeza aquilo em que acredita. Procure agir com equilíbrio e justiça em todas as situações. A nível amoroso pode sentir necessidade de fazer algumas mudanças. Vai avaliar as suas escolhas e decisões, e procurará manter na sua vida apenas as relações que lhe dão aquilo que espera. A sua saúde pede vigilância e atenção, faça análises de rotina e reforce as defesas do seu organismo. No trabalho pode ter de tomar decisões difíceis, mas elas vão ajudá-lo a conquistar uma maior estabilidade e a ter recompensas valiosas.

Cristal protetor: pedra da lua (clara), que vai ajudá-lo a ouvir a sua intuição e a tomar decisões mais seguras e acertadas.

Escorpião

Carta de Tarot dominante em 2026: A Imperatriz

Em 2026 terá maior poder de decisão sobre o rumo que quer seguir, estará mais firme nas suas escolhas e seguro daquilo que quer para a sua vida. Em termos amorosos pode ser um ano recheado de momentos felizes, encontros marcantes e boas surpresas. Sentirá que o seu coração está no caminho certo e que está a construir algo que lhe traz felicidade e bem-estar a longo prazo. A nível de saúde, faça uma alimentação equilibrada e mantenha o seu corpo sempre bem hidratado.

No plano material, mostre aquilo de que é capaz, pois será chamado a assumir o comando de alguns projetos.

Cristal protetor: pedra da lua (escura), que protege a sua energia e o defende de tudo o que não lhe faz bem.

Sagitário

Carta de Tarot dominante em 2026: A Roda da Fortuna

Este ano será cheio de surpresas e novidades, e pode revolucionar a sua vida de forma positiva. A sua flexibilidade e sentido de oportunidade serão mais-valias para aproveitar em pleno os recursos que vêm ao seu encontro.No amor, será um ano animado e que traz boas perspetivas se está só. Num relacionamento já existente, pode ser difícil manter a estabilidade. A nível de saúde, vigie a tensão arterial e procure atividades que lhe tragam serenidade, pois terá tendência para andar agitado. Se trabalha numa área ligada aos negócios ou às artes, tenderá a colher bons resultados, pois é um ano fértil em contactos proveitosos. A sua vida profissional está favorecida, seja qual for a sua área, mas exige que seja disciplinado e cuidadoso.

Cristal protetor: turquesa, que ajuda a ter poder de concentração e favorece a criatividade.

Capricórnio

Carta de Tarot dominante em 2026: O Sol

Em 2026 pode saborear as conquistas que alcançou através da sua dedicação e empenho, sendo um ano propício para desenvolver projetos e investir mais naquilo que deseja ver dar frutos. A nível amoroso haverá um fortalecimento dos laços, as relações tendem a tornar-se mais sólidas e harmoniosas. No que diz respeito à sua saúde, adote hábitos mais saudáveis, pois será mais fácil manter-se focado em rotinas que lhe trazem bem-estar e que contribuem para ter qualidade de vida. No plano material tenderá a obter bons resultados, aposte nas suas competências e avance com segurança.

Cristal protetor: jaspe, que reforça a sua vitalidade e determinação.

Aquário

Carta de Tarot dominante em 2026: A Estrela

Este ano pode ajudá-lo a fazer uma profunda mudança interior, que vai ajudá-lo a concretizar sonhos antigos e a alcançar metas ambiciosas. No amor, pode haver uma transformação na forma como se sente em relação aos outros, e os relacionamentos tendem a ser alvo de uma profunda transformação, sobretudo na segunda metade do ano. A nível de saúde, respeite os limites do seu corpo e saiba quando precisa de parar. Dê prioridade ao seu bem-estar mental e escolha aquilo que é melhor para si. A nível material, pode haver uma renovação na sua vida, sendo um ano propício para uma mudança de trabalho, de funções ou de área.

Cristal protetor: quartzo transparente, que ajuda a purificar a sua energia e a fazer sobressair a sua essência individual mais íntima e profunda.

Peixes

Carta de Tarot dominante em 2026: O Imperador

Em 2026 tenderá a sentir-se mais seguro de si e mais confiante em relação às suas capacidades. As situações encaminham-se de forma positiva e dão-lhe a possibilidade de dar passos importantes que o aproximam de conquistas que há muito tempo ambicionava. A nível amoroso, as relações avançam com maior segurança e trazem conforto e alento ao seu coração. Se está só, o seu poder de sedução está acentuado, está mais seguro de si e isso vai ajudá-lo a conhecer novas pessoas. No domínio da saúde, siga um estilo de vida mais saudável e evite fazer esforços. A nível material vença a insegurança, avance com prudência e confie nas suas capacidades.

Cristal protetor: citrino, que transmite otimismo, vitalidade e motivação.

