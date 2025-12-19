João Baião é o rei do Carnaval na Mealhada em 2026

A Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) vai apostar num rei português para o trono do Carnaval mais brasileiro do país, quebrando a tradição de ter um nobre elemento brasileiro nos desfiles, mas apostando em fazer reviver a presença da Miss Bairrada como rainha, ao lado do apresentador de TV e ator João Baião.

Já é conhecido o rei do Carnaval luso-brasileiro da Bairrada 2026 e, ao contrário do que é habitual, não é um ator brasileiro. A escolha recaiu no ator e apresentador João Baião, “um artista de referência nacional, um verdadeiro embaixador da alegria e da cultura popular portuguesa, reconhecido pelo seu carisma, energia inesgotável e ligação ao público”, manifestou o presidente da direção da Associação de Carnaval da Bairrada, Márcio Freixo.

Na apresentação do programa e novidades que marcam o carnaval 2026 na Mealhada, esta sexta-feira, na Câmara Municipal, foi também anunciada a rainha do Carnaval, esta sim, recuperando uma tradição há muito perdida. “A rainha do Carnaval pode ser qualquer pessoa do sexo feminino com mais de 18 anos e será conhecida no dia 6 de fevereiro, dia em que faremos a eleição da Miss Bairrada”, explicou o presidente da ACB. “A Miss Bairrada, mais do que um título de beleza, será a embaixadora da cultura, da tradição e dos valores bairradinos. Ao longo do seu reinado, durante um ano, assumirá um papel ativo na promoção da região, participando em eventos culturais, sociais e turísticos, valorizando a nossa marca”, adiantou ainda Márcio Freixo.

O responsável máximo da ACB deixou uma palavra à Câmara Municipal, “pelo apoio incondicional”, à equipa que o acompanha na associação, “uma equipa fantástica, constituída por pessoas corajosas e muito profissionais” e às escolas de samba (GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira), que o ladeavam na cerimónia de apresentação, “pela dedicação e paixão que têm pelo Carnaval – são as escolas os grandes motores do Carnaval, estando ao nível do melhor que se faz no Brasil”, realçou.

O presidente da ACB informou também que o carnaval vai ter programação entre 6 e 17 fevereiro e que a animação da tenda será este ano organizada pela ACB, com “um cartaz bastante diferente, mas cuja base será sempre o samba e a alegria. Acreditamos que com o cartaz deste ano faremos a diferença na animação noturna”, frisou Márcio Freixo.

Essa é uma das novidades, a par do regresso do Concurso de Carnaval (interrompido em 2025), no Domingo Gordo, “esperando que o S. Pedro ajude”. A escola vencedora representará o Carnaval da Mealhada no troféu nacional. A gala de entrega de prémios acontecerá no dia 21 de fevereiro.

Para além dos três desfiles habituais – Domingo e Terça-Feira de Carnaval, à tarde, e desfile noturno, na segunda-feira -, voltará a realizar-se o Carnaval trapalhão (dia 7) e o Carnaval de Palmo e Meio (dia 8), que reunirá mais de 1.500 crianças das escolas e IPSS do concelho.

A ACB quer também facilitar a aquisição antecipada de bilhetes, que podem ser comprados online (via BOL) ou em espaços físicos na cidade (a partir de 10 de janeiro). No próprio dia, também haverá bilheteiras físicas, cujo número foi este ano igualmente reforçado (serão oito). O bilhete diário custa 7 euros (mais 2 euros para quem queira ir para as bancadas, junto ao Tribunal e na Av. 25 de Abril). A entrada é livre para crianças até aos 10 anos.

O percurso volta a ser idêntico ao dos anos anteriores, no centro da cidade, com saída junto aos CTT e final na Praça do Choupal.

O orçamento do Carnaval luso-brasileiro da Bairrada para 2026 é de 165 mil euros, sendo 100 mil de apoio direto da Câmara. Um apoio que o presidente, António Jorge Franco, considera adequado para um evento que “é uma marca nacional, uma marca forte na área da cultura e do divertimento” e que envolve muitas pessoas, de várias gerações. “O carnaval da Mealhada reúne várias gerações, que se cruzam num trabalho intenso, feito de muita paixão, nomeadamente pelas escolas de samba.” O autarca lembrou que este é um evento que também mexe com a economia local mas também com o turismo, atraindo muita gente da região e do país.

Quanto à escolha do rei, João Baião, considerou-a acertada: “não tenho dúvidas de que vai animar muito e interagir com as pessoas. Ele transforma-se em cima de um palco.”

Programa de 6 a 17 de fevereiro

Dia 6 – Eleição da Miss Bairrada

Dia 7 – Carnaval Trapalhão

– Trio Elétrico Com Xuxuzinha

– Rodrigo Silveira e Central do Samba

– DJ Rupture

Dia 8 – Carnaval de Palmo e Meio

Dia 13 – Apresentação das Escolas de Samba da Mealhada

– Xandinho

– DJ Braulio + DJ Mais Novo

Dia 14 – Banda Polk

– DJ Rodrigo + DJ Aguilaria

Dia 15 – Desfile Domingo Gordo

– Tributo às Mamonas Assassinas

– DJ Nuka

Dia 16 – Desfile Noturno

– Rodriguinho

– DJ Maçãs

Dia 17 – Desfile Terça-Feira Carnaval

– DJ Mr White

Dia 21 – Gala de entrega de Prémios Concurso de Carnaval 2026