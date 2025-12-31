Tica e Teco

A Tica e o seu mano foram apanhados a viver na rua. Foram-nos encaminhados pelo serviço veterinário de Anadia, e após um tempinho para se adaptarem, estão prontos para conhecer as suas futuras famílias.
São muito energéticos e brincalhões e adoram dar umas boas lambidelas.
A ternura é o seu apelido!
Porte médio, 2 meses, já com a primeira vacina tomada, desparasitados.
Mealhada, Aveiro
Se a tua é a “tal” família para um destes pequenos ou, quem sabe, até para os dois manos vem conhecê-los no nosso abrigo.
Um cachorro bebé suja, destrói coisas e precisa de paciência. Para além disso, cresce… Pensa bem antes de resolveres adotar, são uns bons anos de “aventuras”.
Relembramos que os animais não são descartáveis. A decisão de adotar deve ser tomada com toda a responsabilidade.
Contacte o 918570448 para adotar.
Adota afetos! Adota com o coração!
Associação Quatro Patas e Focinhos
918 570 448