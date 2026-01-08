Jovem adulta

É, tal como o nome revela, uma cadela de porte médio, muito meiga e que já gosta de brincadeira.

Andou a deambular pela Mealhada durante vários meses, até que foi possível capturá-la. Pelo seu estado, ou estava pelas ruas há muito tempo ou não foi bem cuidada. Foram feitos todos os tratamentos necessários e a Doçura está bem gordinha e com a pelagem bonita.

Agora precisa de uma família que a acolha com o coração, ela devolverá tudo em ternura.



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448