Escola de Mogofores já tem Ponto Biblioteca

O Ponto Biblioteca na Escola Básica de Mogofores foi inaugurado na quarta-feira, dia 7 de janeiro, num momento que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, do diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia, Aníbal Marques, docentes, alunos, entre outros representantes da comunidade educativa.

Este novo espaço, integrado na Rede Municipal de Bibliotecas, tem como objetivo promover a leitura e o acesso ao livro, incentivar a leitura recreativa, melhorar a fluência leitora, reduzir assimetrias e apoiar a aprendizagem.

Jorge Sampaio realçou “a importância” deste tipo de espaços, destacando o seu contributo para a promoção da leitura e do gosto pelos livros. Considerou ainda que o espaço é “uma mais valia” para os alunos.