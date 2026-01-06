Grupos folclóricos, seniores e crianças cantam as Janeiras na Câmara da Mealhada

O Dia de Reis foi, hoje, assinalado na Mealhada com a tradição do “Cantar das Janeiras”. Os grupos folclóricos do concelho, as crianças do Centro Escolar da Mealhada e a Tuna da Universidade Sénior Cades marcaram presença no salão nobre dos Paços do Concelho.

A manhã festiva iniciou-se com as atuações dos grupos folclóricos, que brindaram o Município com versos evocativos das tradições locais: “as tradições do concelho, nós vimos aqui lembrar, pois somos os guardiões, da cultura popular”, por isso, juntos “vimos isso relembrar, a estes nobres senhores, desejar as boas festas, ao presidente e vereadores”.

Participaram nesta celebração o Rancho Folclórico de São João de Casal Comba, o Grupo Regional da Pampilhosa do Botão – Danças e Cantares do Cértoma, o Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa e o Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro. Com vozes e instrumentos afinados, os grupos desejaram um bom ano, recebendo o agradecimento do presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, que destacou o gesto e o trabalho desenvolvido ao longo do ano, sublinhando “o papel fundamental que estes grupos desempenham na preservação da nossa cultura e na promoção da imagem do concelho da Mealhada por todo o país”.

Seguiu-se a atuação da Tuna da Universidade Sénior Cades que, cumprindo a tradição, voltou este ano ao salão nobre dos Paços do Concelho para cantar as Janeiras, encerrando a iniciativa num ambiente de convívio, música e celebração das tradições populares. Por entre a troca de agradecimentos com a autarquia, os músicos e cantores seniores do concelho deixaram cânticos da quadra, muita alegria e a interpretação do tema Rosa, de Luísa Sobral.

Ao longo do dia, os mais novos cumpriram, também, a tradição com os cânticos de Natal e de Reis. Desde o pré-escolar até ao primeiro ciclo, os alunos e professores do Centro Escolar da Mealhada, coroados a rigor, deixaram votos de um feliz ano novo e levaram guloseimas.