Horóscopo – Semana 2 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Poderá receber notícias inesperadas de um amigo de longa data. Saúde: O seu organismo anda desregulado. Esteja atento às suas manifestações. Dinheiro: Possibilidade de ter lucros inesperados. Seja audaz e aposte mais nas suas capacidades. Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo o que sinto. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Touro

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para que a justiça prevaleça nas suas relações. Saúde: Pode sentir-se cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado como merece. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto com todos os que me rodeiam. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Gémeos

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Evite perder a calma e invista mais na sua autoestima. Trate-se com amor! Saúde: Não abuse de alimentos que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Semana positiva em termos profissionais. Pensamento positivo: Sou leal a mim mesmo e aos que amo. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Caranguejo

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Tome consciência de ações que podem contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que possam provocar alterações no seu sistema nervoso. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico. Pensamento positivo: Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Leão

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Trate a sua cara-metade com maior dedicação. Pense melhor na sua forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua competência profissional poderá estar a ser testada. Pensamento positivo: Retribuo com generosidade aquilo que recebo.

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Virgem

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: No amor, estará abençoado e protegido. Aproveite os momentos a dois para fortalecer a união. Saúde: Descanse, pense mais conscientemente na sua saúde.

Dinheiro: Aja de forma ponderada, não ponha em risco a sua estabilidade financeira. Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Balança

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.

Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos de pessoas mais experientes. Pensamento positivo: Sou honesto com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Escorpião

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante para ambos, que irá revitalizar a relação. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias está em destaque. Dinheiro: Esforce-se para atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante.

Pensamento positivo: Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Sagitário

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o orgulho de lado e vá atrás da sua felicidade. Pode haver mudanças muito positivas! Saúde: Evite os excessos. Saúde instável. Dinheiro: Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas.

Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Capricórnio

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, trazendo dúvidas ao seu coração. Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, mas não deixe de ter os cuidados essenciais. Dinheiro: Use a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu trabalho. Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Aquário

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Vida familiar feliz, cheia de momentos de partilha e união. Saúde: Liberte o stress acumulado. Dinheiro: Pode ter um avanço muito importante a nível profissional. Pensamento positivo: Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!

Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Peixes

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Haverá muito romantismo, cumplicidade e união na vida a dois. Boa fase para um novo amor, se estiver só. Saúde: Seja mais equilibrado e dê valor ao seu bem-estar. Dinheiro: Siga avante com as suas ideias, confie na sua capacidade e no seu potencial. Pensamento positivo: A felicidade espera por mim!

Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

