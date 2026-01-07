OBSC, 1 x Águeda, 0: Emoção chegou quando já ninguém contava

Pelo que a partida demonstrou nas duas partes, o empate seria o resultado mais justo. Assim não aconteceu, com o golo da vitória do Oliveira do Bairro fora de horas.

Foto: Marta Figueiredo

No regresso ao velhinho São Sebastião e perante uma boa moldura humana, o dérbi eterno, entre OBSC e RD Águeda, só aqueceu verdadeiramente no período de descontos. Quanto o jogo parecia destinado a não sair do nulo, Zé Pedro bateu um livre, Douglas Paula, à entrada da área, serviu com mestria David Santos para dar a vitória ao Oliveira do Bairro.

Ao longo da primeira parte, o Águeda foi a equipa mais esclarecida, teve mais posse de bola e circulação a toda a largura do terreno, ao contrário do Oliveira do Bairro, que, mesmo não permitindo veleidades ao adversário, teve dificuldades na primeira fase de construção, perdeu algumas bolas a meio-campo e nunca encontrou espaços nos corredores.

O equilíbrio foi uma constante e, apesar de algum ascendente, os Galos apenas tiveram uma verdadeira ocasião de golo, com Zé Pedro a travar o remate de Gonçalo Nunes.

Para a segunda parte, o Oliveira do Bairro entrou com outra atitude, mas em determinados períodos não teve o necessário discernimento a meio-campo, ganhando, todavia, largura pelos corredores.

O Águeda continuou a ter mais posse de bola, mais iniciativas no último terço sem grandes resultados. Aos 75 minutos, Phil, bem colocado, rematou por cima da barra, naquela que foi a melhor situação de perigo no segundo tempo. O jogo foi mais intenso com algumas quezílias pelo meio e onde o árbitro não agiu no capítulo disciplinar, mostrando-se neste particular algo brando.

No cômputo geral e por aquilo que a partida ofereceu nas duas partes, com raros lances de perigo junto das duas balizas, o empate era o resultado mais justo. Assim não aconteceu com o golo da vitória do Oliveira do Bairro fora de horas. David Santos, que saltou do banco, teve astúcia para adivinhar o toque subtil de Douglas Paula para bater Bruno Silva. Foi a loucura total nas hostes oliveirenses.

Treinadores

Zé Carlos – OBSC: “Foi um dérbi equilibrado, como se previa. Foi uma vitória da crença e da raça. O Águeda fez um bom jogo e o resultado justo era o empate.”

Artur Moreira – RD Águeda: No final da partida, Artur Moreira, treinador do Águeda, de forma cordial, não quis prestar declarações.