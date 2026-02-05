O. Bairro: Concerto solidário de apoio às vítimas da depressão Kristin

O espetáculo realiza-se no dia 19 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30, e pelo palco do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol vão passar José Cid, Meninos da Sacristia, Salomão e Bárbara Oliveira.

No âmbito do apoio às populações vítimas da depressão Kristin, o Município de Oliveira do Bairro vai promover um concerto solidário. O espetáculo vai realizar-se no dia 19 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30, e pelo palco do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol vão passar José Cid, Meninos da Sacristia, Salomão e Bárbara Oliveira.

O custo do bilhete é de 10 euros e o valor angariado será usado pelo Município para adquirir materiais e equipamentos considerados prioritários pelas entidades que estão no terreno.

“Oliveira do Bairro é um concelho solidário e sentimos que não podíamos ficar indiferentes às dificuldades vividas pelas populações da região Centro, afetadas pela tempestade Kristin. Decidimos agir numa área que nos distingue, colocando o Quartel das Artes e as suas equipas ao serviço de um concerto solidário”, avançou o vereador da Cultura, Luís Rabaça.

A resposta dos artistas “foi imediata e, em apenas dois dias, estava praticamente tudo definido”. O vereador agradece aos artistas envolvidos “pela sua total disponibilidade e espírito solidário” e deixa o convite a toda a população para marcar presença no Quartel das Artes, no dia 19, “num espetáculo de grande qualidade que contribuirá diretamente para ajudar quem mais precisa.”

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e em breve na Ticketline.