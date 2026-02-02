RODI passa salário mínimo interno para 1000 euros

“As pessoas são o principal ativo da RODI Industries e queremos continuar a ser uma empresa onde vale a pena trabalhar, crescer e construir o futuro”, afirma o aguedense Armando Levi, CEO da RODI Industries.

A RODI Industries iniciou o ano de 2026 com a atualização das condições salariais e o reforço dos benefícios concedidos aos seus colaboradores das áreas de negócio RODI Home e RODI Cycling.

Já em janeiro, a empresa passou a praticar um salário mínimo interno de 1.000 euros para colaboradores efetivos, mantendo, paralelamente, o subsídio de alimentação e um conjunto alargado de benefícios, entre os quais se destacam o seguro de saúde e o seguro de vida.

Os últimos anos ficaram marcados por flutuações de mercado e incerteza económica, exigindo períodos de decisões complexas. Ainda assim, a RODI mantém uma convicção clara: investir nas pessoas é essencial para garantir o crescimento do negócio, realça a empresa.

“Mesmo em contextos exigentes, acreditamos que investir nas pessoas é essencial para a sustentabilidade do negócio. As pessoas são o principal ativo da RODI Industries e queremos continuar a ser uma empresa onde vale a pena trabalhar, crescer e construir o futuro”, afirma o aguedense Armando Levi, CEO da RODI Industries.

A retenção de talento e o reforço da atratividade enquanto empregador assumem-se, assim, como prioridades estratégicas. Mais do que uma decisão económica, esta atualização traduz também a vontade da RODI de continuar a contribuir ativamente para a comunidade local, da qual faz parte a grande maioria dos seus colaboradores.

Relativamente às restantes empresas do grupo, a RODI avaliará a evolução das condições salariais e benefícios dos colaboradores, de forma responsável e faseada, tendo em conta a realidade de negócio e o respetivo contexto económico.