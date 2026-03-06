FLIM volta a colocar a literatura no centro da vida cultural da Mealhada

O FLIM – Festival Literário da Mealhada realiza-se de 23 a 28 de março e convida a comunidade a refletir sobre o poder transformador da literatura. Durante seis dias, o evento terá uma programação recheada, afirmando a Mealhada como um território onde a cultura se vive de forma participada e aberta à comunidade.

A Câmara Municipal da Mealhada promove, entre 23 e 28 de março, a 4.ª edição do FLIM – Festival Literário da Mealhada, uma iniciativa que volta a colocar a literatura no centro da vida cultural do concelho e a afirmar o papel das palavras na promoção da democracia, da liberdade e da cidadania ativa.

Sob o mote “Palavras para todos”, o festival convida autores, leitores e toda a comunidade a participar num encontro entre literatura, cultura e pensamento crítico, celebrando as palavras que marcaram a história e que continuam a inspirar novas formas de participação e transformação social.

Ao longo de seis dias, a Mealhada será palco de um programa diversificado que inclui conferências, feira do livro, apresentações de obras literárias, oficinas, sessões de contos, cinema, música, espetáculos, exposições e um jantar literário, entre muitas outras atividades pensadas para públicos de todas as idades.

As iniciativas irão decorrer de forma descentralizada, em vários espaços do concelho, desde a Biblioteca Municipal da Mealhada às escolas, passando pelo Cineteatro Messias, criando diferentes ambientes de encontro e partilha entre autores, leitores e comunidade.

Para Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada e responsável pelo pelouro da Cultura, o festival representa um momento importante de afirmação cultural e de valorização da leitura como instrumento de cidadania.

“O FLIM é um convite à participação e ao pensamento crítico. Queremos que este festival seja um espaço onde as palavras aproximam pessoas, despertam consciências e reforçam os valores da democracia e da cidadania ativa. Acreditamos que a literatura tem um papel essencial na formação de cidadãos mais livres, mais informados e mais participativos.”

Outra das novidades desta edição é a realização da formação “Ler para Mudar o Mundo”, uma ação de curta duração dirigida a professores, educadores, animadores socioeducativos, pais e pessoal não docente. A iniciativa pretende refletir sobre o papel da leitura na formação de cidadãos conscientes e críticos, abordando temas como a leitura enquanto semente de cidadania, a fluência leitora e a importância de promover hábitos de leitura em casa e na escola.

O FLIM resulta da cooperação entre a Câmara da Mealhada e a Rede de Bibliotecas da Mealhada, contando ainda com o apoio do Agrupamento de Escolas da Mealhada, da Escola Profissional da Mealhada e da Rede de Bibliotecas Escolares.

Inscrições para todas as atividades