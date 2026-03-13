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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

13 de Março de 2026 11:10

Águeda // Sociedade   Exclusivo

Única junta do CDS em Águeda quer unir Trofa, Segadães e Lamas do Vouga

À frente do executivo, Lino André Santos, cumpre o primeiro mandato como presidente, defendendo uma gestão assente na proximidade, na transparência e na cooperação institucional com a Câmara.

A União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga é a única do concelho de Águeda liderada pelo CDS-PP. À frente do executivo está Lino André Santos, que inicia o primeiro mandato como presidente, defendendo uma gestão assente na proximidade, na transparência e na cooperação institucional com a Câmara.

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