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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

16 de Abril de 2026 14:48

Águeda // Sociedade   Exclusivo

Ricardo Ferreira estreia-se na junta com foco na coesão e nos serviços de proximidade

Estreante na vida autárquica, Ricardo Ferreira, natural e residente em Recardães, faz um balanço “positivo, com muito trabalho” dos primeiros meses de mandato.

Depois de um início de mandato fortemente condicionado pelas intempéries, o presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel aponta como prioridades a recuperação de infraestruturas afetadas, a extensão da rede de saneamento, a criação de novos serviços de proximidade e o reforço da coesão entre comunidades.

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freguesia , Ricardo Ferreira , rota , UF Recardães e Espinhel