Depois de um início de mandato fortemente condicionado pelas intempéries, o presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel aponta como prioridades a recuperação de infraestruturas afetadas, a extensão da rede de saneamento, a criação de novos serviços de proximidade e o reforço da coesão entre comunidades.
Ricardo Ferreira estreia-se na junta com foco na coesão e nos serviços de proximidade
Estreante na vida autárquica, Ricardo Ferreira, natural e residente em Recardães, faz um balanço “positivo, com muito trabalho” dos primeiros meses de mandato.