Salada com molho de iogurte

Ingredientes:
Alface
Atum em lata
Tomates maduros
1 frasco de grão de bico
Cubos de queijo feta
Cebola roxa
Milho em lata
Cenoura
Azeitonas
Ovos
Manga ou ananás
Massa (opcional)
Molho:
2 c. (sopa) de iogurte grego
1 c (sopa) de maionese
1 dente de alho
1 c. (sopa) de mel
1 c (sobremesa) de mostarda
1 c. (sopa) de azeite
Umas gotas de sumo de limão
Sal e pimenta
Comece por lavar bem a alface. Entretanto, cozinhe os ovos e a massa (da sua preferência). Reserve.
Numa saladeira coloque o atum, os tomates cortados em gomos, o grão de bico (devidamente escorrido e lavado), a cebola laminada finamente, a fruta da sua preferência cortada em cubos pequenos, as azeitonas, o queijo, o milho e, por último, os ovos picados e a massa cozida.
Para o molho: Junte duas colheres de iogurte grego, uma colher de maionese, um dente de alho bem picadinho, uma c. (sobremesa) de mel, outra de mostarda, umas gotas de sumo de limão e uma colher de azeite. Tempere com sal e pimenta. Misture bem, regue a salada e envolva-a.