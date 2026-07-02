Salada com molho de iogurte

Ingredientes:

Alface

Atum em lata

Tomates maduros

1 frasco de grão de bico

Cubos de queijo feta

Cebola roxa

Milho em lata

Cenoura

Azeitonas

Ovos

Manga ou ananás

Massa (opcional)

Molho:

2 c. (sopa) de iogurte grego

1 c (sopa) de maionese

1 dente de alho

1 c. (sopa) de mel

1 c (sobremesa) de mostarda

1 c. (sopa) de azeite

Umas gotas de sumo de limão

Sal e pimenta

Comece por lavar bem a alface. Entretanto, cozinhe os ovos e a massa (da sua preferência). Reserve.

Numa saladeira coloque o atum, os tomates cortados em gomos, o grão de bico (devidamente escorrido e lavado), a cebola laminada finamente, a fruta da sua preferência cortada em cubos pequenos, as azeitonas, o queijo, o milho e, por último, os ovos picados e a massa cozida.

Para o molho: Junte duas colheres de iogurte grego, uma colher de maionese, um dente de alho bem picadinho, uma c. (sobremesa) de mel, outra de mostarda, umas gotas de sumo de limão e uma colher de azeite. Tempere com sal e pimenta. Misture bem, regue a salada e envolva-a.