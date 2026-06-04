Manjar de leite condensado e coco

Ingredientes:

10 folhas de gelatina incolor

200 ml de leite de coco

700 ml de leite

1 lata de leite condensado

50 g de coco ralado

Molho de morango

Óleo para untar as formas

Demolhe as folhas de gelatina em água fria.

Misture todos os leites com o coco ralado.

Retire um pouco desta mistura e junte-lhe as folhas de gelatina escorridas. Leve ao lume brando, mexendo até a gelatina derreter.

De seguida, envolva novamente no preparado restante.

Unte pequenas formas com um pouquinho de óleo e distribua o preparado. Leve ao frigorífico até ao dia seguinte. Sirva com molho de morango.