Manjar de leite condensado e coco

Ingredientes:
10 folhas de gelatina incolor
200 ml de leite de coco
700 ml de leite
1 lata de leite condensado
50 g de coco ralado
Molho de morango
Óleo para untar as formas
Demolhe as folhas de gelatina em água fria.
Misture todos os leites com o coco ralado.
Retire um pouco desta mistura e junte-lhe as folhas de gelatina escorridas. Leve ao lume brando, mexendo até a gelatina derreter.
De seguida, envolva novamente no preparado restante.
Unte pequenas formas com um pouquinho de óleo e distribua o preparado. Leve ao frigorífico até ao dia seguinte. Sirva com molho de morango.